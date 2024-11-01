Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı!

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte, balık pazarlarında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Ancak birçok kişi, taze ve bayat balık arasındaki farkı bilmediği için olası gıda zehirlenmeleri meydana gelebilir.

Prof. Dr. Canan Karatay, balığın bayat olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç basit yöntem olduğunu belirtti.