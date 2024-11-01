Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı!

Havaların soğumasıyla birlikte çeşit çeşit balık türleri de tezgahlarda yerini almaya başladı. Prof. Dr. Canan Karatay, özellikle palamut ve hamsinin favori olduğu şu günlerde, bayat balığı anlamanın yollarını paylaştı.

Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı! - 1

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte, balık pazarlarında da hareketlilik yaşanmaya başladı. Ancak birçok kişi, taze ve bayat balık arasındaki farkı bilmediği için olası gıda zehirlenmeleri meydana gelebilir.

Prof. Dr. Canan Karatay, balığın bayat olup olmadığını anlamak için dikkat edilmesi gereken birkaç basit yöntem olduğunu belirtti. 

N-LIFE HABERLERİ

Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı! - 2

BAYAT BALIK NASIL ANLAŞILIR?

Balığı bir kova suya koyun. Eğer dibe çöküyorsa, bu balığın taze olduğuna dair güçlü bir işarettir. 

Taze balığın gözleri cam gibi parlak ve dışa doğru bombeli olmalıdır. Matlaşmış veya içe çökmüş gözler, balığın bayat olduğunu gösterir.

Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı! - 3

Taze balığın solungaçları genellikle kırmızı veya pembe renktedir. Solgun ve sümüksü bir yapıya sahip solungaçlar, bayatlama belirtisi olabilir.

Balığın yaydığı koku, tazeliğinin en önemli göstergelerinden biridir. Taze balık, deniz ya da temiz su kokusu yayarken; keskin veya ekşi kokular, balığın bayat olduğuna işaret edebilir.

Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı! - 4

Taze balıkların pulları sıkı ve derisi canlıdır. Eğer pullar dökülüyorsa ve derisi solmuşsa, bu balığın bayat olduğunu gösterir. Taze balığın karın bölgesi sıkı ve dolgun olmalıdır. Yırtılmış veya gevşemiş bir karın, balığın tazeliği konusunda şüphe yaratabilir.

Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı! - 5

BALIĞIN FAYDALARI

Balığın başlıca faydaları arasında şu maddeler yer alır:

  • Bağışıklık sistemini korur.
  • Zeka gelişime destek olur.
  • Diyabet riskini azaltır.
  • Omega 3 takviyesi sağlar.
  • Çocukların balık tüketmesi, konsantrasyonu arttırır.
  • Kemik yapılarının güçlenmesini sağlar.
  • Eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı olur.
  • Hücrelerin onarılmasını sağlar.
  • Alzheimer hastalığın meydana gelme riskini azaltır.
Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı! - 6

  • Felç olma riskini yüzde on beş gibi önemli bir oranda azaltır.
  • D vitamini ile uyku kalitesini arttırır.
  • Tümör oluşumunun önüne geçer.
  • Cilt hastalıklarına iyi gelir.
  • Vitamin ve mineral içeriği ile göz sağlığını iyileştirir.
  • Unutkanlık, bunama ve hafıza kaybı gibi zihinsel hastalıkların meydana gelme riskini azaltır.
  • Vücuttaki toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur.
  • Kan içerisinde yer alan yağ düzeyini korur.


Canan Karatay, bayat balığı anlamanın en basit yolunu paylaştı! - 7

Ancak balık tüketiminde, aşırıya kaçılmaması önemlidir. Çok fazla balık yemek, sağlığa zarar verebilir. ABD'de yaklaşık 500 bin kişinin incelendiği bir araştırmada, haftada iki porsiyon balık yemenin, cilt kanseri riskini artırdığı ortaya konmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER