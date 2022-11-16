Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler

MERCİMEK KÖFTESİ

MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça

3 su bardağı su

Tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

HAZIRLANIŞI

Mercimeklerri yıkayın veuygun bir tencereye alın. Üzerini 3 su bardağı su ilave edin ve iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu çekince bulguru ilave edin ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletin. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavurun ve içine salça ilave ederek kavurun. Haşlanan mercimeklere kavurduğunuz salçalı soğanı ekleyin ve güzelce yoğurun ardından tuz ve baharatlar ilave edebilirsiniz. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edin ve şekil verin.