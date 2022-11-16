 Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler | N-Life

Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler

Son dakika gelen misafirlerinize ne ikram edeceğiniz konusunda telaşe etmeye hiç gerek yok! İşte kısa sürede hazırlayabileceğiniz basit tarifler...

Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler - 1

POĞAÇA

 MALZEMELER

1 su bardağı yoğurt
2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet kabartma tozu

Alabildiğince un

 

İç Harcı:

Peynir
Maydanoz

Derin bir kaba sıvı olan malzemelerimizi yani yoğurt, yumurta, sıvı yağı alarak güzelce karıştıralım ve son olarak tuzu ekleyin ardından unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın.  Hamur elimize yapışmayacak kıvama geldiğince hamur hazır demektir. Peynir ve maydanozdan oluşan iç harcınızı elinize aldığınız küçük hamur parçalarının içine yerleştirin ve sıkıca kapatın. Üzerlerine yumurta sarısını sürün. İsterseniz susam, çörek otu serpebilirsiniz.

Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler - 2

PEYNİRLİ BÖREK

MALZEMELER

 Sosu için:

1 adet maden suyu

¾ su bardağı süt

¾ su bardağı yoğurt

½ su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

 

İç harcı için

300 gram beyaz peynir

100 gram lor

5 adet  yufka

HAZIRLANIŞI

Sosu bir kaseye alarak güzelce çırpın ve kenara alın. Fırın tepsisini sıvı yağ veya tereyağ ile yağlayın ardından ilk yufkayı bütün halinde tepsiye serip kenarlarını düzeltin. Başka bir yufka alarak büyük parçalara ayırın ve ilk yufkanın üzerine yerleştirin. Ardından bir kaşık yardımıyla sostan dökün ve peynirleri karışırarak hazırladığınız peynirli iç harcınızdan serpiştirin. Aynı işlemi bir kenara uygulayın ve son kalan yufkayı yufkayı üzerine koymadan önce kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru katlayın. Böreğin üzerine isteğe göre susam veya çörekot serpebilirsiniz.

Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler - 3

PAÇANGA BÖREĞİ

 MALZEMELER

3 adet yufka

100 gram kaşar peyniri

80 gram pastırma

1 adet domates

2 adet yeşil biber

 

HAZIRLANIŞI

Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve üçgen yufka parçaları elde edin. Bir kasede doğradığınız pastırmayı, domates ve biberi karıştırın. Yufka parçalarının üzerine karıştırdığınız malzemeleri yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın. Daha sonra sıvı yağda kızartın.

Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler - 4

SUFLE

 MALZEMELER

3 tane yumurta

80 gram bitter çikolata

Yarım su bardağı un

50 gram tereyağı

Yarım su bardağı şeker

1 tutam tuz

 

HAZIRLANIŞI 

Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız kek harcını sufle kaplarına paylaştırın ama kapların yarısından biraz daha fazla dolmasına özen gösterin, ağzına kadar doldurmayın. Çikolatayı kırıp fincanlara paylaştırın. Önceden ısıtılmış alt-üst 180 derece fırında kontrollü olarak 12 dakika pişirin.

Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler - 5

UN KURABİYESİ

 MALZEMELER

1 paket tereyağı ya da margarin

1 kahve fincanı sıvı yağ

4 çorba kaşığı buğday nişastası

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un

 

HAZIRLANIŞI

Uygun bir kap içerisine oda sıcaklığında yumuşamış margarin, sıvı yağ, pudra şekeri alıp karıştırın. 5 dk. yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave edin ve iyice yoğurun. Yoğurulan hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiyelerimiz önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 20 dakika altı çok hafif pembeleşince üzeri beyaz kalacak şekilde pişirilir.

Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler - 6

ISLAK KEK

 MALZEMELER

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un

Sosu için:

1 su bardağı süt

4 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

½ çay kaşığı tuz

 

HAZIRLANIŞI

Yumurta, şeker iyice çırptıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpın. Ardından kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamurunu oluşturun. Karışımı yağlanmış tepsiye ya da borcama dökerek 170 derecede yaklaşık 35 dakika pişirin.

Sos tenceresinde süt, toz şeker, sıvı yağ, kakao ve tuzu karıştırın. Kaynayınca ocaktan alın. Fırından çıkan sıcak kekin üzerine dökün ve çekmesini bekleyin.

Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler - 7

MERCİMEK KÖFTESİ

 MALZEMELER

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça
3 su bardağı su

Tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

 

HAZIRLANIŞI

Mercimeklerri yıkayın veuygun bir tencereye alın. Üzerini 3 su bardağı su ilave edin ve iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu çekince bulguru ilave edin ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletin. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavurun ve  içine salça ilave ederek kavurun. Haşlanan mercimeklere kavurduğunuz salçalı soğanı ekleyin ve güzelce yoğurun ardından tuz ve baharatlar ilave edebilirsiniz. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edin ve şekil verin. 

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