Çat kapı gelen misafirler için kolay hazırlanabilen tarifler

MALZEMELER
1 su bardağı yoğurt
2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kabartma tozu
Alabildiğince un
İç Harcı:
Peynir
Maydanoz
Derin bir kaba sıvı olan malzemelerimizi yani yoğurt, yumurta, sıvı yağı alarak güzelce karıştıralım ve son olarak tuzu ekleyin ardından unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamur elimize yapışmayacak kıvama geldiğince hamur hazır demektir. Peynir ve maydanozdan oluşan iç harcınızı elinize aldığınız küçük hamur parçalarının içine yerleştirin ve sıkıca kapatın. Üzerlerine yumurta sarısını sürün. İsterseniz susam, çörek otu serpebilirsiniz.
MALZEMELER
Sosu için:
1 adet maden suyu
¾ su bardağı süt
¾ su bardağı yoğurt
½ su bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
İç harcı için
300 gram beyaz peynir
100 gram lor
5 adet yufka
HAZIRLANIŞI
Sosu bir kaseye alarak güzelce çırpın ve kenara alın. Fırın tepsisini sıvı yağ veya tereyağ ile yağlayın ardından ilk yufkayı bütün halinde tepsiye serip kenarlarını düzeltin. Başka bir yufka alarak büyük parçalara ayırın ve ilk yufkanın üzerine yerleştirin. Ardından bir kaşık yardımıyla sostan dökün ve peynirleri karışırarak hazırladığınız peynirli iç harcınızdan serpiştirin. Aynı işlemi bir kenara uygulayın ve son kalan yufkayı yufkayı üzerine koymadan önce kenarlardan sarkan yufkaları içe doğru katlayın. Böreğin üzerine isteğe göre susam veya çörekot serpebilirsiniz.
MALZEMELER
3 adet yufka
100 gram kaşar peyniri
80 gram pastırma
1 adet domates
2 adet yeşil biber
HAZIRLANIŞI
Yufkaları üst üste serdikten sonra dört eşit parçaya bölün ve üçgen yufka parçaları elde edin. Bir kasede doğradığınız pastırmayı, domates ve biberi karıştırın. Yufka parçalarının üzerine karıştırdığınız malzemeleri yerleştirin ve rulo şeklinde sarın. Yufkanın ucunu su ile ıslatıp kapatın. Daha sonra sıvı yağda kızartın.
MALZEMELER
3 tane yumurta
80 gram bitter çikolata
Yarım su bardağı un
50 gram tereyağı
Yarım su bardağı şeker
1 tutam tuz
HAZIRLANIŞI
Yumurta ve toz şekeri köpürene kadar çırpın. Ardından yağ, süt, un, kakao, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyip tekrar karıştırın. Hazırladığınız kek harcını sufle kaplarına paylaştırın ama kapların yarısından biraz daha fazla dolmasına özen gösterin, ağzına kadar doldurmayın. Çikolatayı kırıp fincanlara paylaştırın. Önceden ısıtılmış alt-üst 180 derece fırında kontrollü olarak 12 dakika pişirin.
MALZEMELER
1 paket tereyağı ya da margarin
1 kahve fincanı sıvı yağ
4 çorba kaşığı buğday nişastası
1 su bardağı pudra şekeri
Aldığı kadar un
HAZIRLANIŞI
Uygun bir kap içerisine oda sıcaklığında yumuşamış margarin, sıvı yağ, pudra şekeri alıp karıştırın. 5 dk. yoğurduktan sonra nişasta ve unu ilave edin ve iyice yoğurun. Yoğurulan hamurdan küçük ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin. Kurabiyelerimiz önceden ısıtılmış fırında 170 derecede 20 dakika altı çok hafif pembeleşince üzeri beyaz kalacak şekilde pişirilir.
MALZEMELER
3 adet yumurta
1,5 su bardağı şeker
1,5 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
1 paket kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
2 su bardağı un
Sosu için:
1 su bardağı süt
4 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
½ çay kaşığı tuz
HAZIRLANIŞI
Yumurta, şeker iyice çırptıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpın. Ardından kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamurunu oluşturun. Karışımı yağlanmış tepsiye ya da borcama dökerek 170 derecede yaklaşık 35 dakika pişirin.
Sos tenceresinde süt, toz şeker, sıvı yağ, kakao ve tuzu karıştırın. Kaynayınca ocaktan alın. Fırından çıkan sıcak kekin üzerine dökün ve çekmesini bekleyin.
MALZEMELER
1 su bardağı kırmızı mercimek
1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
1 baş kuru soğan
1 demet maydanoz
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
1 demet taze soğan
2 yemek kaşığı salça
3 su bardağı su
Tuz
Kimyon
Pul biber
Karabiber
HAZIRLANIŞI
Mercimeklerri yıkayın veuygun bir tencereye alın. Üzerini 3 su bardağı su ilave edin ve iyice yumuşayıncaya kadar haşlayın. Suyunu çekince bulguru ilave edin ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletin. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavurun ve içine salça ilave ederek kavurun. Haşlanan mercimeklere kavurduğunuz salçalı soğanı ekleyin ve güzelce yoğurun ardından tuz ve baharatlar ilave edebilirsiniz. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edin ve şekil verin.