Çikolatalı tatlıların kraliçesi olarak biliniyor: 3 malzemeli browni tarifi

Browni, yoğun çikolata lezzeti ve nemli dokusuyla, bildiğiniz keklerden tamamen farklı bir deneyim sunuyor. Her lokmasında çikolatanın o zengin tadını hissedeceğiniz bu özel tarif, doğru yapıldığında adeta bir tatlı şölenine dönüşür. Brownie hazırlarken yapılan en yaygın hatalardan biri, fazla un kullanmak ve gereğinden uzun süre pişirmektir. Bu hatalar, browni'nin o yumuşak ve yapışkan dokusunu kaybetmesine neden olur. Ancak tam kıvamında bir browni yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. İşte browni yaparken işinizi kolaylaştıracak ve sonuçları mükemmelleştirecek ipuçları: