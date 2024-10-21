Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor

Lahmacunun iç harcı için bir kaç parçaya böldüğümüz soğanı, yeşil ve kırmızı biberi rondodan geçirelim. Daha sonra doğradığımız domatesi, sarımsağı, salçayı ve maydanozu da ekleyerek tekrar rondodan geçirelim.

Hazırladığımız bu karışımı uygun bir kap içerisine alalım ve üzerine kıymayı, baharatları ve tuzu da ilave ederek tüm malzemeleri elimizle karıştıralım. Güzel bir kıvam alan harcımızın üzerini streçleyerek buzdolabında dinlenmeye bırakalım.



