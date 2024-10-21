Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor

Pek çok farklı kaynakta kökeninin Babilliler medeniyetine kadar dayandığı söylenen lahmacun, uzun süredir Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Hazırlanışı epey zahmetli olan lahmacunu tüketmek isteyenler, daha çok restoranlardan temin ediyor. Ancak birkaç küçük püf noktayla, sizler de evde tadına doyulmaz lahmacunlar yapabilirsiniz.

Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 1

Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin meşhur yemeklerinin başında gelen lahmacunu, evde kendi el lezzetinizle yapmak da mümkün.

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Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 2

Ev lahmacunu nasıl yapılır?

İç harcı için:

  • 1 adet soğan
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 adet domates
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı dolusu salça
  • 1 tutam maydanoz
  • 500g kıyma
  • 1’er tatlı kaşığı kırmızı toz biber ve pul biber
  • 1’er çay kaşığı karabiber ve kimyon
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için:

  • 4 su bardağı un
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 2 su bardağı su


Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 3

Lahmacunun iç harcı için bir kaç parçaya böldüğümüz soğanı, yeşil ve kırmızı biberi rondodan geçirelim. Daha sonra doğradığımız domatesi, sarımsağı, salçayı ve maydanozu da ekleyerek tekrar rondodan geçirelim.

Hazırladığımız bu karışımı uygun bir kap içerisine alalım ve üzerine kıymayı, baharatları ve tuzu da ilave ederek tüm malzemeleri elimizle karıştıralım. Güzel bir kıvam alan harcımızın üzerini streçleyerek buzdolabında dinlenmeye bırakalım.

Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 4

Harcımız dinlenirken hamurumuzu hazırlayalım. Lahmacun hamuru için uygun bir yoğurma kabına aldığımız unun üzerine, tuz ve şekeri ekleyerek karıştıralım ve ortasını çukurlaştıralım. Açtığımız çukura suyu dökelim ve kenar kısımlardan un alarak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım.

Pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edelim. Hazır olan hamurumuzun üzerini de streçleyerek buzdolabına koyalım ve 20 dakika kadar dinlenmeye bırakalım.

Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 5

Dinlenen hamurumuzu un serptiğimiz tezgaha çıkaralım ve eşit bir şekilde 4 parçaya bölelim.
Böldüğümüz parçaları da 3’e bölerek birbirine eşit 12 parça elde edelim. Hamurlarımızı dıştan içe doğru yoğurarak beze haline getirelim. Bezelerimizi tabağa alarak kurumaması için üzerini streç film ile tekrar kapatalım.

Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 6

Bezelerimizden bir tanesini tezgaha alalım ve üzerine un serpelim ve merdane yardımı ile açmaya başlayalım. Bezelerimizi mümkün olduğunca ince açmaya çalışalım.
Yaklaşık 23-24 cm çapında açtıktan sonra pişirme kağıdını hamurumuzun altına yerleştirelim. Pişirme kağıdımızı açtığımız hamurdan biraz daha büyük olacak şekilde keselim. Kıymalı harcımızdan 2 yemek kaşığı kadar alalım, hamurumuzun üzerine elimizle güzel bir şekilde yayalım.

Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 7

Lahmacunu altında pişirme kağıdı ile birlikte ısıttığımız tavaya alalım, altı hafif kızarana kadar tavada pişirelim. Daha sonra lahmacunu fırın telinin üzerine alalım, ızgara ayarında maksimum derece getirdiğimiz fırında yaklaşık 250°C de kenarları kızarmaya başlayıncaya kadar pişirelim.

Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 8

Fırından aldığımız lahmacunların üzerini temiz bir bez ile kapatalım. Böylece biz diğer bezeleri hazırlarken, pişen lahmacunlarımız kurumayacaktır. Lahmacunların pişirme süreleri kısa olduğu için biri pişerken diğerini hazırlarsanız sizin için daha kolay olacaktır. Aynı zamanda her lahmacunda aynı pişirme kağıdını kullanabilirsiniz. Tüm lahmacunları bu şekilde pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor - 9

LAHMACUN YAPMANIN PÜF NOKTALARI

Lahmacun hamuru hazırlanırken kabartma tozu ya da maya kullanılmıyor ancak siz dilerseniz çay kaşığının ucu ile ilave edebilirsiniz. Her lahmacun için 2 yemek kaşığı kadar kıymalı harç yeterli.

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