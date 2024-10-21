Çıtır çıtır ev lahmacunu yapmak için bir çay kaşığı eklemek yetiyor! Yiyen ustaların elinden çıkmış sanıyor
Pek çok farklı kaynakta kökeninin Babilliler medeniyetine kadar dayandığı söylenen lahmacun, uzun süredir Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Hazırlanışı epey zahmetli olan lahmacunu tüketmek isteyenler, daha çok restoranlardan temin ediyor. Ancak birkaç küçük püf noktayla, sizler de evde tadına doyulmaz lahmacunlar yapabilirsiniz.
Türkiye'de özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinin meşhur yemeklerinin başında gelen lahmacunu, evde kendi el lezzetinizle yapmak da mümkün.