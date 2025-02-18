Çıtır çıtır patates kızartması için 1 kaşık formülü: İçi yumuşak dışı çıtır oluyor
Patates kızartması genellikle sevilerek tüketilen besinler arasında yer alır. Yemeklerin yanında iyi bir yardımcı olan ve lezzetiyle tadı damakta bırakan patates kızartmasını çıtır çıtır yapmanın bir yöntemi var. Evde son derece kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu tarif ile çıtır çıtır lezzetli bir patates kızartması yapabilirsiniz.
Patates kızartması her öğünde severek tüketilir. Son derece lezzetli olduğu için sofralara sıklıkla yer alır. Ancak bazen patates kızartmasını istediğiniz kıvamda yapamayabilirsiniz. Çıtır çıtır bir patates kızartması yapmak istiyorsanız bazı püf noktalarına dikkat etmelisiniz.
ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI İÇİN PÜF NOKTALARI
SUDA BEKLETİN
Doğradığınız patatesleri en az 30 dakika soğuk suda bekleterek fazla nişastadan arındırın. Bu yöntem, patateslerin birbirine yapışmasını önleyerek daha çıtır olmasını sağlar.