Çıtır çıtır patates kızartması için 1 kaşık formülü: İçi yumuşak dışı çıtır oluyor

PATATES NASIL KIZARTILIR?

Patatesleri soyup ince veya kalın şeritler halinde doğrayın. Daha çıtır bir kıvam için çok kalın dilimlememeye özen gösterin.



Doğradığınız patatesleri geniş bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. En az 30 dakika bekletin. Bu işlem fazla nişastayı uzaklaştırarak patateslerin çıtır olmasını sağlar.



Patatesleri sudan çıkarıp iyice süzün ve temiz bir mutfak havlusu veya kağıt havlu yardımıyla tamamen kurulayın.



Derin bir tencerede veya kızartma tavasında bolca sıvı yağı ısıtın. Yağın sıcaklığı yaklaşık 180°C olmalıdır.



Önce patatesleri 150°C yağda 4-5 dakika kadar hafifçe kızartın, tamamen pişirmeden çıkarın.



Patatesleri kağıt havlu üzerine alarak birkaç dakika dinlendirin.



Ardından yağı 180°C’ye çıkarın ve patatesleri ikinci kez altın sarısı ve çıtır olana kadar kızartın.