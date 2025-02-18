Çıtır çıtır patates kızartması için 1 kaşık formülü: İçi yumuşak dışı çıtır oluyor

Patates kızartması genellikle sevilerek tüketilen besinler arasında yer alır. Yemeklerin yanında iyi bir yardımcı olan ve lezzetiyle tadı damakta bırakan patates kızartmasını çıtır çıtır yapmanın bir yöntemi var. Evde son derece kolay bir şekilde hazırlayacağınız bu tarif ile çıtır çıtır lezzetli bir patates kızartması yapabilirsiniz.

Çıtır çıtır patates kızartması için 1 kaşık formülü: İçi yumuşak dışı çıtır oluyor - 1

Patates kızartması her öğünde severek tüketilir. Son derece lezzetli olduğu için sofralara sıklıkla yer alır. Ancak bazen patates kızartmasını istediğiniz kıvamda yapamayabilirsiniz. Çıtır çıtır bir patates kızartması yapmak istiyorsanız bazı püf noktalarına dikkat etmelisiniz.

ÇITIR ÇITIR PATATES KIZARTMASI İÇİN PÜF NOKTALARI

SUDA BEKLETİN

Doğradığınız patatesleri en az 30 dakika soğuk suda bekleterek fazla nişastadan arındırın. Bu yöntem, patateslerin birbirine yapışmasını önleyerek daha çıtır olmasını sağlar.


N-LIFE HABERLERİ

Çıtır çıtır patates kızartması için 1 kaşık formülü: İçi yumuşak dışı çıtır oluyor - 2

KIZARTMA YAĞINA BİR KAŞIK UN

Çıtır bir patates kızartması için kızartma tekniğinde de değişiklikler yapabilirsiniz. Örneğin, kızartma yağınıza bir kaşık un eklerseniz yağın sıcaklığı tüm patateslere eşit dağılır ve böylece içi yumuşacık, dışı çıtır patatesler elde etmiş olursunuz.


Çıtır çıtır patates kızartması için 1 kaşık formülü: İçi yumuşak dışı çıtır oluyor - 3

ÇİFT KIZARTMA YÖNTEMİ

Patatesleri önce düşük ısıda (yaklaşık 150°C) hafifçe pişirin, ardından birkaç dakika dinlendirip 180°C’de ikinci kez kızartarak mükemmel çıtırlık elde edin.


Çıtır çıtır patates kızartması için 1 kaşık formülü: İçi yumuşak dışı çıtır oluyor - 4

DOĞRU YAĞ VE ISI AYARI

Ayçiçek yağı veya fıstık yağı kullanarak yüksek ısıda kızartmak en iyi sonucu verir. Yağın yeterince kızgın olması (180°C) patateslerin yağ çekmesini önler.

NİŞASTA VE MISIR UNU

Kızartmadan önce patatesleri hafifçe nişasta veya mısır ununa bulamak ekstra çıtırlık sağlar.

Evde uygulayacağınız bu basit yöntemler sayesinde çıtır çıtır bir patates kızartması pişirebilirsiniz.


Çıtır çıtır patates kızartması için 1 kaşık formülü: İçi yumuşak dışı çıtır oluyor - 5

PATATES NASIL KIZARTILIR?

Patatesleri soyup ince veya kalın şeritler halinde doğrayın. Daha çıtır bir kıvam için çok kalın dilimlememeye özen gösterin.

Doğradığınız patatesleri geniş bir kaba alın ve üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin. En az 30 dakika bekletin. Bu işlem fazla nişastayı uzaklaştırarak patateslerin çıtır olmasını sağlar.

Patatesleri sudan çıkarıp iyice süzün ve temiz bir mutfak havlusu veya kağıt havlu yardımıyla tamamen kurulayın.

Derin bir tencerede veya kızartma tavasında bolca sıvı yağı ısıtın. Yağın sıcaklığı yaklaşık 180°C olmalıdır.

Önce patatesleri 150°C yağda 4-5 dakika kadar hafifçe kızartın, tamamen pişirmeden çıkarın.

Patatesleri kağıt havlu üzerine alarak birkaç dakika dinlendirin.

Ardından yağı 180°C’ye çıkarın ve patatesleri ikinci kez altın sarısı ve çıtır olana kadar kızartın.

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