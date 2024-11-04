Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor: Dışarıda yapılanlardan 10 kat daha fazla lezzetli oluyor
Özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez tatlarından biri olan patates kızartması, akşam yemeklerinde de köfte ve tavuk başta olmak üzere birçok yemeğin yanına yakışıyor. Patates kızartırken uygulayacağınız minik bir yöntemle, patateslerinizin çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.
Dünyada milyonlarca kişinin favori yemekleri arasında yer alan patates kızartması, günün her öğününde keyifle tüketiliyor.
Ancak aşırı miktarda patates kızartması tüketiminin, vücudu hızlı bir şekilde yağlandırabileceğini ve kalp hastalıkları riskini artırabileceğini unutmamak gerekiyor.
Ölçülü miktarda tüketilen patates kızartması ise kızartmanın, vücuda olan zararlı etkilerini büyük oranda azaltabilir.