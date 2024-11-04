Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor: Dışarıda yapılanlardan 10 kat daha fazla lezzetli oluyor

PATATES KIZARTMANIN PÜF NOKTASI

Kızartma yağınıza bir kaşık un eklemek, patateslerin daha çıtır olmasını sağlar. Un, yağın sıcaklığını eşit şekilde dağıtarak patateslerin her yerinin eşit kızarmasına yardımcı olur. Bu yöntemle, dışı çıtır içi yumuşak kızartmalar elde edebilirsiniz.

BUZLU SU DA BİR SEÇENEK

Patates kızartmasının çıtırlığını artırmanın bir diğer yolu ise patatesleri buzlu suya batırmaktır. Buzlu su, patateslerin içindeki fazla nişastayı dışarı çıkarır ve böylece kızartma sırasında daha az yağ emmelerini sağlar. Bu yöntem, patateslerin dışının çıtır, içinin ise yumuşak kalmasına yardımcı olur. Patatesleri 15-20 dakika buzlu suda bekletip, ardından iyice kurulayıp kızartmaya başlayabilirsiniz.