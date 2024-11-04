Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor: Dışarıda yapılanlardan 10 kat daha fazla lezzetli oluyor

Özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmez tatlarından biri olan patates kızartması, akşam yemeklerinde de köfte ve tavuk başta olmak üzere birçok yemeğin yanına yakışıyor. Patates kızartırken uygulayacağınız minik bir yöntemle, patateslerinizin çıtır çıtır olmasını sağlayabilirsiniz.

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor: Dışarıda yapılanlardan 10 kat daha fazla lezzetli oluyor - 1

Dünyada milyonlarca kişinin favori yemekleri arasında yer alan patates kızartması, günün her öğününde keyifle tüketiliyor.

Ancak aşırı miktarda patates kızartması tüketiminin, vücudu hızlı bir şekilde yağlandırabileceğini ve kalp hastalıkları riskini artırabileceğini unutmamak gerekiyor.

Ölçülü miktarda tüketilen patates kızartması ise kızartmanın, vücuda olan zararlı etkilerini büyük oranda azaltabilir.

N-LIFE HABERLERİ

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor: Dışarıda yapılanlardan 10 kat daha fazla lezzetli oluyor - 2

Malzemeler

  • İstediğiniz kadar kızartmalık patates
  • Sıvı yağ
  • Tuz
Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor: Dışarıda yapılanlardan 10 kat daha fazla lezzetli oluyor - 3

Yapılışı

  • Patatesleri suyun altında yıkayın kabuklarını soyun istediğiniz şekilde doğrayın.
  • 1 saat su içinde bekletin arada sırada karıştırın ki nişastaları çıksın.
  • Yağı tavanıza koyup kızdırın.
  • Patatesleri süzgeçte süzüp kağıt ya da mutfak havlusu ile kurulayın.
Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor: Dışarıda yapılanlardan 10 kat daha fazla lezzetli oluyor - 4

  • Kızgın yağa patateslerini atın, 5-6 dakika sonra patatesleri yağdan çıkartın.
  • Patatesler, bir kenarda 5-10 dakika bekledikten sonra ocaktaki yağın altını açın, yağ iyice ama iyice kızsın bekleyen soğuyan patatesleri tekrar yağa atın ve kızarmasına yakın yağa tuz ekleyin.
  • İstediğiniz kıvama gelince yağdan alın.
  • Bu şekilde patatesinizi kızartırsanız dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olur.
Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine 1 kaşık eklemek yetiyor: Dışarıda yapılanlardan 10 kat daha fazla lezzetli oluyor - 5

PATATES KIZARTMANIN PÜF NOKTASI

Kızartma yağınıza bir kaşık un eklemek, patateslerin daha çıtır olmasını sağlar. Un, yağın sıcaklığını eşit şekilde dağıtarak patateslerin her yerinin eşit kızarmasına yardımcı olur. Bu yöntemle, dışı çıtır içi yumuşak kızartmalar elde edebilirsiniz.

BUZLU SU DA BİR SEÇENEK

Patates kızartmasının çıtırlığını artırmanın bir diğer yolu ise patatesleri buzlu suya batırmaktır. Buzlu su, patateslerin içindeki fazla nişastayı dışarı çıkarır ve böylece kızartma sırasında daha az yağ emmelerini sağlar. Bu yöntem, patateslerin dışının çıtır, içinin ise yumuşak kalmasına yardımcı olur. Patatesleri 15-20 dakika buzlu suda bekletip, ardından iyice kurulayıp kızartmaya başlayabilirsiniz.

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