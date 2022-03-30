CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı

Haberler - ntv.com.tr | 30.03.2022 - 12:55

Hamur işlerinden et yemeklerine, çorbalardan tatlılara büyük bir lezzet şöleni sunan geleneksel Türk yemekleri, şüphesiz dünyanın en zengin mutfaklarından biri. Türkiye'de kebaptan daha fazlası olduğunu belirten CNN, "Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar" diyerek geleneksel Türk mutfağının en lezzetli 23 yemeğini sıraladı.

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 1

Türk mutfağının zenginliği tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Türkiye'de kebaptan daha fazlası olduğunu belirten CNN, "Geleneksel Türk yemekleri, baharatlara daha az güvenirken özveri ve tutkuyla pişirilen lezzetli taze malzemelere daha çok güvenir" ifadesine yer veriyor.

"Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar" idyen Amerikan medyası, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli 23 yemeğini şöyle listeledi...

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 2

EKMEK KADAYIFI

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 3

LOKUM

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 4

BAKLAVA

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 5

ÇİĞ KÖFTE

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 6

LAHMACUN

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 7

PİDE

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 8

GÖZLEME

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 9

TAS KEBABI

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 10

MANTI

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 11

HAMSİ PİLAV

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 12

CAĞ KEBABI

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 13

İNEGÖL KÖFTE

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 14

ŞAKŞUKA

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 15

KISIR

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 16

SARMA

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 17

MERCİMEK KÖFTESİ

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 18

EZOGELİN ÇORBASI

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 19

PİYAZ

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 20

İSKENDER KEBAP

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 21

PERDE PİLAVI

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 22

SU BÖREĞİ

CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı - 23

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