CNN’den Türkiye mutfağına övgü: Kebap sadece buzdağının görünen kısmı

Türk mutfağının zenginliği tüm dünyanın ilgisini çekiyor. Türkiye'de kebaptan daha fazlası olduğunu belirten CNN, "Geleneksel Türk yemekleri, baharatlara daha az güvenirken özveri ve tutkuyla pişirilen lezzetli taze malzemelere daha çok güvenir" ifadesine yer veriyor.

"Aslında Türkler yemeklerini o kadar çok seviyorlar ki, onun hakkında şarkılar bile yazıyorlar" idyen Amerikan medyası, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli 23 yemeğini şöyle listeledi...