Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2023 yılının dana etiyle yapılan en iyi yemeklerini açıkladı. Avrupa mutfağının başı çektiği listede "Çökertme kebabı" 3. sırada yer aldı. Bodrum, Muğla bölgesine özgü olan lezzet, sürekli değişen listede 1. sıraya kadar yükselmişti. İşte dana eti ile yapılan lezzetler sıralaması...

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 1

Taste Atlas, 2023 yılınını en iyi dana etli yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den de bir yemek girdi. İşte yılın en iyi dana etli yemekleri sıralaması...

2023 YILININ EN İYİ 100 YEMEĞİ

N-LIFE HABERLERİ

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 2

10.  Bife à café Marrare

Portekiz

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 3

9. Cachopo

İspanya

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 4

8. Fricandó amb moixernons

İspanya

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 5

7. Münchner Şinitzel

Almanya

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 6

6. Cotoletta alla Milanese

İtalya

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 7

5. Saltimbocca alla Romana

İtalya

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 8

4. Zürcher Geschnetzeltes

İsviçre

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 9

3. Çökertme Kebabı

Taste Atlas'ın dana eti ile yapılan en iyi yemekler listesinde Çökertme kebabı 3. sırada yer aldı.

Çökertme kebabı için "Bodrum yöresine özgü geleneksel bir Türk kebap çeşididir. Yemek, küçük kızarmış patates, domates sosu ve yoğurtla servis edilen marine edilmiş dana eti dilimlerinden oluşuyor. Marinesi genellikle süt, zeytinyağı, kimyon, tuz ve kırmızı biberle yapılırken, yemeğin yanında servis edilen yoğurt sosu sarımsak ve tuzla zenginleştirilir" ifadelerine yer verildi.

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 10

2. Ossobuco alla Milanese

İtalya

Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri - 11

1. Şinitzel

Viyana

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