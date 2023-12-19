Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri
Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) 2023 yılının dana etiyle yapılan en iyi yemeklerini açıkladı. Avrupa mutfağının başı çektiği listede "Çökertme kebabı" 3. sırada yer aldı. Bodrum, Muğla bölgesine özgü olan lezzet, sürekli değişen listede 1. sıraya kadar yükselmişti. İşte dana eti ile yapılan lezzetler sıralaması...
Taste Atlas, 2023 yılınını en iyi dana etli yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en iyileri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den de bir yemek girdi. İşte yılın en iyi dana etli yemekleri sıralaması...