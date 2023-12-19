Çökertme kebabı ilk 3'te: Dünyanın en iyi dana etli yemekleri

3. Çökertme Kebabı

Taste Atlas'ın dana eti ile yapılan en iyi yemekler listesinde Çökertme kebabı 3. sırada yer aldı.

Çökertme kebabı için "Bodrum yöresine özgü geleneksel bir Türk kebap çeşididir. Yemek, küçük kızarmış patates, domates sosu ve yoğurtla servis edilen marine edilmiş dana eti dilimlerinden oluşuyor. Marinesi genellikle süt, zeytinyağı, kimyon, tuz ve kırmızı biberle yapılırken, yemeğin yanında servis edilen yoğurt sosu sarımsak ve tuzla zenginleştirilir" ifadelerine yer verildi.

