Çöl ile okyanusun buluştuğu şehir: Swakopmund

Bir Afrika şehrinden çok küçük bir Alman kasabasını andıran Swakopmund, Woermannhaus binası, Brauhau Pasajı, Swakopmund iskelesi ve deniz feneri, Hohenzollern Köşkü, Devlet Sarayı gibi Alman sömürge mimarisinin başlıca örneklerine de ev sahipliği yapıyor.