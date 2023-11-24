Çöl ile okyanusun buluştuğu şehir: Swakopmund
Güney Afrika ülkesi Namibya'da bulunan ve dünyanın en eski çölü Namib'in Atlas Okyanusu ile buluştuğu Swakopmund, dünyada sokakları çöl ve okyanusa açılan ender şehirlerden biri olma özelliğini taşıyor.
Okyanusun hırçın dalgalarının çölün kızıl kumlarında söndüğü Namibya sahilleri, dünyada insan yaşamına en elverişsiz yerler arasında bulunuyor.
Yaklaşık 1600 kilometre boyunca uzayıp giden bu sahil şeridindeki Swakopmund ise ülkenin en gözde tatil şehri olarak öne çıkıyor.