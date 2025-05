D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor

HER ZEVKE HİTAP EDEN D.REAM İMZASI

d.ream çatısı altında yer alan Sait, Günaydın, Nusr-Et ve Mezzaluna, köklü mutfak geleneklerini modern dokunuşlarla buluşturarak misafirlerine unutulmaz tatlar sunuyor.

1993’ten bu yana Bodrum’un gastronomi sahnesinde iz bırakan Sait, Ege’nin en taze balıkları ve zeytinyağlı mezeleriyle sadık müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor. “Et bizim işimiz” mottosuyla Türkiye’nin en sevilen restoran markalarından biri olan Günaydın, Anadolu’nun et zenginliğini Bodrum’a taşıyor. Dünyaca ünlü Nusr-Et, lezzeti şovla birleştirerek her akşamı bir performansa dönüştürüyor; bu güçlü imza, Bodrum’da da değişmeyen bir çekim noktası olmayı sürdürüyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmezi Mezzaluna, renkli atmosferi ve samimi tasarımıyla günün her saatine ayrı bir tat katıyor.