D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde yer alan d.ream, Japon mutfağından Fransız zarafetine, samimi İtalyan sofralarından zengin Anadolu et kültürüne kadar uzanan geniş bir yelpazeyle, bu yaz da Bodrum’da sezonun lezzet haritasını çiziyor.

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 1

Bu sezon da lezzetle bütünleşen anlar ve dur durak bilmeyen yaz enerjisi, d.ream’ın Bodrum’un ritmini belirleyen restoranlarında hayat buluyor. Kendine has atmosferi, menüsü ve deneyimiyle öne çıkan her lokasyon, mayıs ayından itibaren kapılarını açarak sezon boyunca gastronomi ve eğlence tutkunlarını ağırlayacak.

N-LIFE HABERLERİ

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 2

Lezzetle bütünleşen anlar ve dur durak bilmeyen yaz enerjisi, d.ream çatısı altındaki restoranlarla Bodrum’un dört bir yanında hayat bulacak.

Bodrum’un en özel lokasyonlarında konumlanan The Populist, Mezzaluna, Sait, Fenix, Zuma, Günaydın, Nusr-Et ve Dolce gibi restoranlara bu sezon yepyeni isimler daha ekleniyor. Parlé ve Roka, bu yaz d.ream’ın Bodrum’daki lezzet yolculuğuna yeni bir soluk getirecek.

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 3

LEZZETLE BÜTÜNLEŞEN ANLAR

Bodrum’un en prestijli lokasyonlarında yer alan Zuma, bu yaz ilk kez kapılarını açacak olan Parlé ve Roka gastronomiyi bir yaşam tarzı olarak sunuyor. Dolce ise rafine tatlılarıyla yazın en zarif finalini yapıyor.

Zuma, Bodrum’un büyüleyici atmosferinde, Yalıkavak Marina’daki eşsiz konumuna yenilenen tasarımıyla geri dönüyor. Doğayla uyumlu mimarisi, zarif masa düzeni ve etkileyici gün batımlarıyla bu yaz da sofistike akşamların vazgeçilmez adresi olacak. Emrah Orak imzalı imza tatlar, Bodrum’a özel lezzetler ve sezon boyunca sürecek müzik performanslarıyla Zuma Bodrum, 2025 yazına güçlü bir dönüş yapıyor. Roka, küresel başarısının ardından çağdaş Japon robatayaki mutfağını İstanbul’dan sonra şimdi de Bodrum’a taşıyor.

Mandarin Oriental, Bodrum’da yer alan deniz manzaralı Roka Restaurant ve sahildeki Roka by the Beach, Ege’nin doğal güzelliğini Japon zarafetiyle buluşturuyor. Roka, gün boyu süren sahil keyfi, akşamları DJ performansları eşliğinde sunulan ikonik lezzetleri ve iki farklı atmosferiyle Bodrum’da bu yazın en özel buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 4

Bu sezonun en merakla beklenen yeni adreslerinden biri olan Parlé, Haziran itibarıyla Yalıkavak Marina’da açılıyor. Fransız kafelerinin modern yorumunu Güney Fransa ve Akdeniz mutfağından ilham alan özgün menüsüyle birleştiren Parlé; gün batımına karşı konumlanan geniş barı, teknelerle yanaşılabilen ulaşımı ve doğrudan araçla varılabilen lokasyonuyla yazın gözde buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 5

Dolce ise Bodrum’a zarif bir pastane kültürü getiriyor; günlük hazırlanan tatlıları, rafine sunumları ve sıcak atmosferiyle günün her saatine tatlı bir dokunuş yapıyor.

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 6

HER ZEVKE HİTAP EDEN D.REAM İMZASI

d.ream çatısı altında yer alan Sait, Günaydın, Nusr-Et ve Mezzaluna, köklü mutfak geleneklerini modern dokunuşlarla buluşturarak misafirlerine unutulmaz tatlar sunuyor.

1993’ten bu yana Bodrum’un gastronomi sahnesinde iz bırakan Sait, Ege’nin en taze balıkları ve zeytinyağlı mezeleriyle sadık müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor. “Et bizim işimiz” mottosuyla Türkiye’nin en sevilen restoran markalarından biri olan Günaydın, Anadolu’nun et zenginliğini Bodrum’a taşıyor. Dünyaca ünlü Nusr-Et, lezzeti şovla birleştirerek her akşamı bir performansa dönüştürüyor; bu güçlü imza, Bodrum’da da değişmeyen bir çekim noktası olmayı sürdürüyor. İtalyan mutfağının vazgeçilmezi Mezzaluna, renkli atmosferi ve samimi tasarımıyla günün her saatine ayrı bir tat katıyor.

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 7

EĞLENCENİN BULUŞMA NOKTALARI

Yeme içmenin ötesine geçen, gecenin nabzını tutan adresler The Populist ve Fenix, Bodrum’un enerjisine çok yönlü bir eğlence anlayışı getiriyor. Kendine has tarzı ve genç ruhuyla The Populist, iyi yemeğin, müziğin, sosyalliğin ve tasarımın buluştuğu bir deneyim alanı olarak öner çıkıyor. Torch Brewery imzası taşıyan craft biraları, özgün lezzetlerle eşleşirken; gün batımından geceye uzanan saatlerde Bodrum’un temposunu belirliyor. Detaylarla harmanlanan özgür tasarım ise mekanın enerjisini yükseltiyor.

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 8

Fenix ise tropik atmosferi, büyük palmiyelerle çevrili dekorasyonu ve ince işçilikle hazırlanmış detaylarıyla adeta başka bir dünyaya açılan bir geçit gibi. Modern Asya ve Güney Amerika mutfağını yaratıcı dokunuşlarla bir araya getirirken; imza kokteylleri, zarif sunumlar ve yüksek tempo müziklerle her geceyi bir kutlamaya dönüştürüyor. Loş ışıklar altında uzun akşam yemekleri, geç saatlere uzanan danslara evriliyor.

D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor - 9

YAZA GÜÇLÜ BİR BAŞLANGIÇ

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu olarak, global vizyonu ve misafir odaklı yaklaşımıyla 2025 yaz sezonuna güçlü bir başlangıç yapıyor.

Bodrum’un en seçkin lokasyonlarında yer alan markaları; gastronomi, eğlence ve ayrıcalıklı deneyimleri bir araya getirerek bu sezon da sektörün standartlarını yükseltmeye devam ediyor.

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