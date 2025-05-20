D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor
Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu bünyesinde yer alan d.ream, Japon mutfağından Fransız zarafetine, samimi İtalyan sofralarından zengin Anadolu et kültürüne kadar uzanan geniş bir yelpazeyle, bu yaz da Bodrum’da sezonun lezzet haritasını çiziyor.
Bu sezon da lezzetle bütünleşen anlar ve dur durak bilmeyen yaz enerjisi, d.ream’ın Bodrum’un ritmini belirleyen restoranlarında hayat buluyor. Kendine has atmosferi, menüsü ve deneyimiyle öne çıkan her lokasyon, mayıs ayından itibaren kapılarını açarak sezon boyunca gastronomi ve eğlence tutkunlarını ağırlayacak.