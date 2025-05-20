D.ream restoranları Bodrum’da lezzet yolculuğuna çıkarıyor

LEZZETLE BÜTÜNLEŞEN ANLAR

Bodrum’un en prestijli lokasyonlarında yer alan Zuma, bu yaz ilk kez kapılarını açacak olan Parlé ve Roka gastronomiyi bir yaşam tarzı olarak sunuyor. Dolce ise rafine tatlılarıyla yazın en zarif finalini yapıyor.

Zuma, Bodrum’un büyüleyici atmosferinde, Yalıkavak Marina’daki eşsiz konumuna yenilenen tasarımıyla geri dönüyor. Doğayla uyumlu mimarisi, zarif masa düzeni ve etkileyici gün batımlarıyla bu yaz da sofistike akşamların vazgeçilmez adresi olacak. Emrah Orak imzalı imza tatlar, Bodrum’a özel lezzetler ve sezon boyunca sürecek müzik performanslarıyla Zuma Bodrum, 2025 yazına güçlü bir dönüş yapıyor. Roka, küresel başarısının ardından çağdaş Japon robatayaki mutfağını İstanbul’dan sonra şimdi de Bodrum’a taşıyor.

Mandarin Oriental, Bodrum’da yer alan deniz manzaralı Roka Restaurant ve sahildeki Roka by the Beach, Ege’nin doğal güzelliğini Japon zarafetiyle buluşturuyor. Roka, gün boyu süren sahil keyfi, akşamları DJ performansları eşliğinde sunulan ikonik lezzetleri ve iki farklı atmosferiyle Bodrum’da bu yazın en özel buluşma noktalarından biri olmaya hazırlanıyor.