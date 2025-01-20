D vitamini ve kolajeni bol çorba: Soğuk algınlığı ve cilt sağlığına bire bir
Kış mevsimi geldiğinde sıklıkla tüketilen kelle paça çorbası vücuda faydalarıyla dikkat çekiyor. Kelle paça çorbası sadece soğuk algınlığını önlemesiyle kalmıyor aynı zamanda cildi güzelleştiren etkisiyle de dikkat çekiyor. Peki, kelle paça çorbası nasıl yapılır; İşte kelle paça çorbası malzemeleri, tarifi ve yapılışı.
Kelle paça çorbası, bağışıklığı güçlendirici etkisiyle biliniyor. Kış aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan paça çorbası içeriğinde yer alan kolajen, kalsiyum ve magnezyum kemik gelişimine destek olur ve kırık kemiklerin iyileşmesine yardımcı olur. Aynı zamanda eklem ağrılarını hafifletme etkisi de vardır.
Soğuk kış aylarının vazgeçilmez yiyeceği olan paçanın bağışıklık sistemini güçlendirip soğuk algınlığına iyi geldiği gibi cildi de güzelleştirdiği belirtildi.