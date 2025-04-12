Damakta unutulmaz tat bırakan lezzet: Hazırlanışı uzun, tüketimi kısa sürüyor
Rize'ye has coğrafi işaretli etli karalahana sarması yiyenlerin damağında unutulmaz bir tat bırakıyor. Rize'nin coğrafi işaretli ürünleri karalahana sarmasının da literatüre girmesi ile 17'ye yükseldi. 2024 yılında coğrafi işaret kazanması ile Rize mutfağının zenginliğini bir kez daha göstermesine sebep olan karalahana sarması, yerli halkın yanı sıra dışarıdan Rize'ye gelen vatandaşlar tarafından da oldukça fazla tüketiliyor.
Deneyenin bir daha istemesiyle başlayan serüven tencerenin dibinde son buluyor. Yemesi zevkli ve keyifli olsa da etli karalahana sarmasının yapılış süreci yapanı biraz yoruyor. Dakikalar içinde tüketilen tencere, saatlerce süren hazırlıklar neticesinde sofraya kadar geliyor.