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Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi

Haberler | 28.07.2022 - 14:23

Diyarbakır'da günün her saati tüketilen ciğer Türk Patent Kurumu tarafından coğrafi işaret olarak tescillendi. Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde halka 600 porsiyon ciğer dağıtıldı.

Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - 1

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nın başvurusu üzerine Türk Patent Kurumu Diyarbakır ciğerini coğrafi işaret olarak tescilledi.

Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - 2

Bunun ardından Tarihi On Gözlü Köprü üzerinde sabah 05.00'te ciğer pişirilmeye başlandı. Mangalda 600 porsiyon ciğer yapıldı. 2400 şiş kebap halka dağıtıldı.

Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - 3

Diyarbakır'da ciğerin kent ekonomisinde de önemli bir yeri var.

Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - 4

Kentte 350'den fazla ciğer lokantası var, bu sayede beş bine yakın kişiye de istihdam sağlanıyor.

İşte diğer kareler...

Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - 5
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - 6
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - 7
Diyarbakır ciğeri tescillendi: Kutlama için kilolarca ciğer pişirildi - 8

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