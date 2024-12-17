Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü
Gastronomi alanında yenilikçi yaklaşımıyla sektör liderlerinden biri olan Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu, bu yıl düzenlenen FOMA (Food Marketing Awards) Ödülleri’nde toplam 7 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı. Gıda ve içecek sektörünün en yaratıcı ve etkili projelerini ödüllendiren FOMA, her yıl markaların yenilikçi vizyonunu ve sektöre kattığı değeri takdir eden önemli bir platform olarak öne çıkıyor.
Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu, ödül alan projeleriyle hem gastronomi dünyasında çıtayı yükseltmeye hem de misafirlerine eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor.
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