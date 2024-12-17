Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü

Gastronomi alanında yenilikçi yaklaşımıyla sektör liderlerinden biri olan Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu, bu yıl düzenlenen FOMA (Food Marketing Awards) Ödülleri’nde toplam 7 ödül alarak büyük bir başarıya imza attı. Gıda ve içecek sektörünün en yaratıcı ve etkili projelerini ödüllendiren FOMA, her yıl markaların yenilikçi vizyonunu ve sektöre kattığı değeri takdir eden önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü - 1

Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu, ödül alan projeleriyle hem gastronomi dünyasında çıtayı yükseltmeye hem de misafirlerine eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor.

Fotoğraf: 29

N-LIFE HABERLERİ

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü - 2

Gümüş ödüle layık görülen 29, zarif atmosferi ve rafine mutfağıyla fine dining kategorisinde fark yaratırken, aynı kategoride Bronz ödül kazanan Lacivert, Boğaz’ın eşsiz manzarasını unutulmaz lezzetlerle bir araya getiriyor.

Fotoğraf: Nahita

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü - 3

BİZ İstanbul, Atatürk Kültür Merkezi’nin terasında yer alan modern ve özgün tasarımıyla restoran tasarımı kategorisinde Gümüş ödül kazanırken, Argos in Cappadocia içerisinde yer alan, Anadolu’nun gastronomik mirasını sürdürülebilirlik ilkeleriyle geleceğe taşıyan Sürdürülebilir Anadolu Mirası projesi Nahita ise gıdanın geleceği ve sürdürülebilirlik kategorisinde Gümüş ödüle layık görüldü. 

Fotoğraf: BİZ İstanbul

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü - 4

Marka iş birliği kategorisinde, Frankie x Kilian projesi, gastronomi ve lüks parfümeri dünyalarını bir araya getirerek Gümüş ödül alırken, geleneksel Oktoberfest ruhunu modern dokunuşlarla harmanlayan The Populist x Oktoberfestfood experience marketing kategorisinde Bronz ödül kazandı. 

Fotoğraf: FOMA Ödül Töreni

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü - 5

Dijital medya alanında ise BİZ İstanbul Menü Hikayeleri, yemeklerin arkasındaki hikayeleri etkileyici bir şekilde misafirlerle buluşturarak Altın ödüle layık görüldü. 

Foto: Frankie

Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü - 6

"FARK YARATMAYA VE SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu Pazarlama ve Deneyim Genel Müdür Yardımcısı Binnaz Uludağ Yiş, "Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu olarak, misafirlerimize benzersiz deneyimler sunma hedefimizle çıktığımız bu yolda kazandığımız ödüller, yenilikçi vizyonumuzun ve sektöre olan katkılarımızın birer yansımasıdır. Gastronomi dünyasında fark yaratmaya ve sektörün geleceğine yön vermeye devam edeceğiz." dedi. 

Fotoğraf: Lacivert

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