Doğuş Yeme-İçme, Turizm ve Perakende Grubu, FOMA Ödülleri'nde 7 ödüle layık görüldü

"FARK YARATMAYA VE SEKTÖRÜN GELECEĞİNE YÖN VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu Pazarlama ve Deneyim Genel Müdür Yardımcısı Binnaz Uludağ Yiş, "Doğuş Yeme-İçme Turizm ve Perakende Grubu olarak, misafirlerimize benzersiz deneyimler sunma hedefimizle çıktığımız bu yolda kazandığımız ödüller, yenilikçi vizyonumuzun ve sektöre olan katkılarımızın birer yansımasıdır. Gastronomi dünyasında fark yaratmaya ve sektörün geleceğine yön vermeye devam edeceğiz." dedi.

Fotoğraf: Lacivert