Dolmaların şahı olarak biliniyor! Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldi: Anteplilerin favori yemeği

Kabakları yıkayıp uçlarını kesin ve orta boyda halkalar şeklinde doğrayın. Kabakları tuzlu suda bir süre bekletip acısını alabilirsiniz. Kuzu etini küçük küpler halinde doğrayın. Bir tencerede 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın ve etleri ekleyin. Etler mühürlendikten sonra ince doğranmış soğanı ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.

Etler ve soğanlar kavrulunca tuz, karabiber, pul biber, şeker ve isteğe bağlı olarak limon suyu veya salçayı ekleyin. Birkaç dakika karıştırarak pişirmeye devam edin. Doğradığınız kabakları tencereye ekleyin ve karıştırın. Üzerine 1 su bardağı suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

Kabaklar yumuşayıp etle birlikte karıştıktan sonra, yemeğinizin altını kapatın. Eğer sıvı kalmışsa, birkaç dakika daha kaynatabilirsiniz. Şıhılmahşi sıcak olarak servis edilir. Yanında pilav ya da yoğurtla da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...