Dolmaların şahı olarak biliniyor! Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldi: Anteplilerin favori yemeği

Osmanlı mutfağına ait olduğu bilinen şıhıl mahşi yemeği, sebze ve kıymanın mükemmel birleşiminden oluşuyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüketilen şıhıl mahşi, lezzetiyle damak çatlatıyor.

Dolmaların şahı olarak biliniyor! Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldi: Anteplilerin favori yemeği - 1

Daha çok Gaziantep mutfağıyla ilişkilendirilen ve etli bir zeytinyağlı yemeği olarak bilinen şıhıl mahşi, genellikle patlıcan, kabak veya biber gibi sebzelerin içlerine kuzu eti veya kıyma karıştırılmış harç ile hazırlanıyor.

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Dolmaların şahı olarak biliniyor! Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldi: Anteplilerin favori yemeği - 2

Pilavla birlikte servis edilen şıhıl mahşinin çeşitli yörelerde farklı versiyonları ve sunum şekilleri de mevcut ancak temel olarak etli, sebzeli ve zeytinyağlı bir yemek olarak tanımlanıyor.

Dolmaların şahı olarak biliniyor! Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldi: Anteplilerin favori yemeği - 3

ŞIHIL MAHŞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

  • 4 adet kabak
  • 250 gram kuzu eti (kemiksiz)
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)
  • 1 yemek kaşığı salça (isteğe bağlı)
  • 2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
Dolmaların şahı olarak biliniyor! Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldi: Anteplilerin favori yemeği - 4

Kabakları yıkayıp uçlarını kesin ve orta boyda halkalar şeklinde doğrayın. Kabakları tuzlu suda bir süre bekletip acısını alabilirsiniz. Kuzu etini küçük küpler halinde doğrayın. Bir tencerede 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın ve etleri ekleyin. Etler mühürlendikten sonra ince doğranmış soğanı ve sarımsakları ekleyin. Soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.

Etler ve soğanlar kavrulunca tuz, karabiber, pul biber, şeker ve isteğe bağlı olarak limon suyu veya salçayı ekleyin. Birkaç dakika karıştırarak pişirmeye devam edin. Doğradığınız kabakları tencereye ekleyin ve karıştırın. Üzerine 1 su bardağı suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatarak orta ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirin.

Kabaklar yumuşayıp etle birlikte karıştıktan sonra, yemeğinizin altını kapatın. Eğer sıvı kalmışsa, birkaç dakika daha kaynatabilirsiniz. Şıhılmahşi sıcak olarak servis edilir. Yanında pilav ya da yoğurtla da servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...

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