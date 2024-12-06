Dolmaların şahı olarak biliniyor! Osmanlı mutfağından günümüze kadar geldi: Anteplilerin favori yemeği
Osmanlı mutfağına ait olduğu bilinen şıhıl mahşi yemeği, sebze ve kıymanın mükemmel birleşiminden oluşuyor. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde tüketilen şıhıl mahşi, lezzetiyle damak çatlatıyor.
Daha çok Gaziantep mutfağıyla ilişkilendirilen ve etli bir zeytinyağlı yemeği olarak bilinen şıhıl mahşi, genellikle patlıcan, kabak veya biber gibi sebzelerin içlerine kuzu eti veya kıyma karıştırılmış harç ile hazırlanıyor.