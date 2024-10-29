Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den
Dubai çikolatası trendi hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılar Instagram dahil farklı sosyal medya platformlarında kendi ev yapımı tarifleriyle Dubai çikolatası trendine yanıt vermeye devam ederken, tarifin yaratıcısı Sarah Hamouda, bir röportajında çikolatalarını yaratırken Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan baklavadan esinlendiğini itiraf etti.
Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya yayıldı. Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.