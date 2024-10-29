Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den

Dubai çikolatası trendi hız kesmeden devam ediyor. Kullanıcılar Instagram dahil farklı sosyal medya platformlarında kendi ev yapımı tarifleriyle Dubai çikolatası trendine yanıt vermeye devam ederken, tarifin yaratıcısı Sarah Hamouda, bir röportajında çikolatalarını yaratırken Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan baklavadan esinlendiğini itiraf etti.

Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den - 1

Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyaya yayıldı. Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.

N-LIFE HABERLERİ

Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den - 2

9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi ve böylece Dubai çikolatasını ortaya çıkardı.

Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den - 3

ESİN KAYNAĞI BAKLAVA

CNN’e verdiği röportajda, başlangıçta eşiyle birlikte evde yaptıkları çikolataları artık 10 kişilik bir ekiple kiraladıkları bir mutfakta ürettiklerini belirten Hamouda, Dubai çikolatasını tadan muhabirin tadı baklavaya benzetmesi üzerine “Baklavadan esinlendim” yanıtını verdi.

Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den - 4

Hamouda, bunun daha önce hiç "küresel bir trend haline geleceğine inanmadığını" belirtiyor.

Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den - 5

DUBAİ ÇİKOLATASI YAPIMI

Dubai çikolatası, zengin tatları ve farklı malzemeleriyle oldukça özel bir lezzet. İşte evde yapabileceğiniz basit bir Dubai çikolatası tarifi:

Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den - 6

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata
100 gram sütlü çikolata
50 gram beyaz çikolata
1 yemek kaşığı gül suyu
1/2 çay kaşığı toz safran (isteğe bağlı)
50 gram öğütülmüş antep fıstığı veya badem
Bir tutam deniz tuzu

Dubai çikolatası tarifinin yaratıcısı konuştu: Tarifin esin kaynağı Türkiye'den - 7

DUBAİ ÇİKOLATASI TARİFİ

Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eriterek başlayın. Çikolatalar tamamen eriyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Gül Suyu ve Safran: Eriyen çikolatanın içine gül suyunu ve isteğe bağlı olarak safranı ekleyin. İyice karıştırın.

Kalıp Hazırlığı: Karışımı, yağlı kağıt serili bir kalıba dökün. Üzerine beyaz çikolatayı da benmari usulü eritin ve çikolata karışımının üzerine gezdirin. Bir çatal veya bıçakla hafifçe karıştırarak desenler oluşturun.

Kuruyunca Süsleme: Çikolata henüz sıcakken, üzerine öğütülmüş antep fıstığı veya bademi serpiştirin. Son olarak bir tutam deniz tuzu ekleyin.

Soğutma: Çikolatanın kalıpta tamamen soğuması için buzdolabında yaklaşık 1-2 saat bekletin.

Kesme ve Servis: Çikolata katılaştıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.

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