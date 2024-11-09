Dubai çikolatasına Osmaniye'den rakip çıktı: Yer fıstıklı Kadirli çikolatası
Dünyada ün yapan ve son zamanlarda Türkiye'de de gündem olan Dubai çikolatasına, Osmaniye'den yer fıstıklı Kadirli çikolatası rakip çıktı.
Türkiye'nin yer fıstığı ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, tescilli Osmaniye yer fıstığının lezzeti ve ünü ülke sınırlarını aşmıştı. Son günlerde ülkemizde ve dünyada gündem olan Dubai çikolatasına rakip, Kadirli ilçesinde üretilen yer fıstıklı Kadirli çikolatası oldu. Kıvamı, lezzeti ve hafif tadıyla, beğeni toplayan yer fıstıklı Kadirli çikolatası, yiyenler tarafından beğeni ile karşılandı.