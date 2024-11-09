Dubai çikolatasına Osmaniye'den rakip çıktı: Yer fıstıklı Kadirli çikolatası

Dubai çikolatasına karşın, yöresel ürün olan yer fıstıklı Kadirli çikolatası fikrini ortaya atan ve çikolatayı üreten 24 yıllık pasta ve çikolata ustası Reşit Akkaya "Dubai çikolatasına Kadirli'den rakibiz" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"24 yıllık pasta ustasıyım. Son zamanlarda bir Dubai çikolatası çılgınlığı var. Biz de Osmaniye'mizden Kadirli'den yöresel ürünümüz olan yer fıstığı ile bir çikolata yapmaya karar verdik ve üretimine başladık. Yer fıstıklı çikolatamız, daha akışkan ve daha yumuşak bir lezzete sahip" şeklinde konuştu.