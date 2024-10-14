Dubai'nin viral çikolatasına ilgi devam ediyor: Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası malzemeleri neler?

Dubai'nin viral fıstıklı künefe çikolata barının tadım videoları hızla yayıldı. #Dubaichocolate etiketi Instagram'da 45.500 kez kullanıldı ve akışında gezindiğinizde yalnızca yeşil ve kahverengi çikolata-fıstık kombinasyonları görüyorsunuz. Peki Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası malzemeleri ve tarifini derledik...

Dubai'nin viral çikolatasına ilgi devam ediyor: Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası malzemeleri neler? - 1

Dubai çikolatası, özellikle Dubai'de üretilen ve geleneksel tatlarla modern çikolata deneyimini birleştiren bir çikolata türüdür. Genellikle zengin, kremalı bir yapıya sahip olup, çeşitli yerel lezzetler ve baharatlarla harmanlanır. Örneğin, safran, gül suyu ve fıstık gibi malzemeler sıkça kullanılır. Ayrıca, Dubai çikolatası genellikle şık ambalajlarla sunulur ve hediyelik olarak tercih edilir. Şehirdeki çikolata mağazalarında, farklı çeşitleri ve tatları bulmak mümkündür.

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Dubai'nin viral çikolatasına ilgi devam ediyor: Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası malzemeleri neler? - 2

DUBAİ ÇİKOLATASI YAPIMI

Dubai çikolatası, zengin tatları ve farklı malzemeleriyle oldukça özel bir lezzet. İşte evde yapabileceğiniz basit bir Dubai çikolatası tarifi:

Dubai'nin viral çikolatasına ilgi devam ediyor: Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası malzemeleri neler? - 3

Malzemeler:

200 gram bitter çikolata
100 gram sütlü çikolata
50 gram beyaz çikolata
1 yemek kaşığı gül suyu
1/2 çay kaşığı toz safran (isteğe bağlı)
50 gram öğütülmüş antep fıstığı veya badem
Bir tutam deniz tuzu

Dubai'nin viral çikolatasına ilgi devam ediyor: Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası malzemeleri neler? - 4

Yapılışı:

Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eriterek başlayın. Çikolatalar tamamen eriyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Gül Suyu ve Safran: Eriyen çikolatanın içine gül suyunu ve isteğe bağlı olarak safranı ekleyin. İyice karıştırın.

Kalıp Hazırlığı: Karışımı, yağlı kağıt serili bir kalıba dökün. Üzerine beyaz çikolatayı da benmari usulü eritin ve çikolata karışımının üzerine gezdirin. Bir çatal veya bıçakla hafifçe karıştırarak desenler oluşturun.

Kuruyunca Süsleme: Çikolata henüz sıcakken, üzerine öğütülmüş antep fıstığı veya bademi serpiştirin. Son olarak bir tutam deniz tuzu ekleyin.

Soğutma: Çikolatanın kalıpta tamamen soğuması için buzdolabında yaklaşık 1-2 saat bekletin.

Kesme ve Servis: Çikolata katılaştıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.

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