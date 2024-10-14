Dubai'nin viral çikolatasına ilgi devam ediyor: Dubai çikolatası nasıl yapılır? Dubai çikolatası malzemeleri neler?

Yapılışı:



Çikolataları Eritin: Bitter ve sütlü çikolatayı benmari usulü eriterek başlayın. Çikolatalar tamamen eriyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.



Gül Suyu ve Safran: Eriyen çikolatanın içine gül suyunu ve isteğe bağlı olarak safranı ekleyin. İyice karıştırın.



Kalıp Hazırlığı: Karışımı, yağlı kağıt serili bir kalıba dökün. Üzerine beyaz çikolatayı da benmari usulü eritin ve çikolata karışımının üzerine gezdirin. Bir çatal veya bıçakla hafifçe karıştırarak desenler oluşturun.



Kuruyunca Süsleme: Çikolata henüz sıcakken, üzerine öğütülmüş antep fıstığı veya bademi serpiştirin. Son olarak bir tutam deniz tuzu ekleyin.



Soğutma: Çikolatanın kalıpta tamamen soğuması için buzdolabında yaklaşık 1-2 saat bekletin.



Kesme ve Servis: Çikolata katılaştıktan sonra kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis edin.