Dünyaca ünlü şefler Nahita’da Anadolu mutfağını deneyimledi

Dünyaca ünlü konuklar 22 Kasım’da katıldıkları çömlek atölyesi ile bu deneyimin sonuna geldi. Kapadokya’daki en özgün dönüşüm projelerinden biri olan ve restorasyon çalışmalarına 1996 yılında başlanmış olan Argos in Cappadocia’da yer alan Nahita’da, gastronomi dünyasının en önemli isimleri ilham verici bir gastronomi tecrübesi yaşadı.

İşte Anadolu mutfağının binlerce yıllık mirasını yaşatan Nahita lezzetleri...