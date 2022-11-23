Dünyaca ünlü şefler Nahita’da Anadolu mutfağını deneyimledi

Bu yıl 7.si düzenlenen Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı’na katılan dünyaca ünlü şefler, yeni açılan Nahita’yı deneyimledi. Gastronomi dünyasının bilinen isimleri, Anadolu’nun tam kalbinde binlerce yıllık mirasını her yönüyle yansıtan Nahita’da, Anadolu mutfağının yolculuğuna şahitlik etti.
Anadolu’nun köklerinden ilham alan ve beslenen, coğrafyasına, tarihine ve kültürel devamlılığa saygılı, dünyanın yeni yüzyılında eksik olan sağduyuyu işleyen felsefesini, hikayesine ve tabaklarına yansıtan Nahita, dünyaca ünlü şefleri ağırladı.
Bu yıl “Sürdürülebilirlik & Biyoçeşitlilik” teması çerçevesinde yapılan 7. Gastromasa Gastronomi Konferansı’na katılan dünyaca ünlü şefler, pasta şefleri, sommelier’ler ve miksolojistler Nahita’da Anadolu mutfağının binlerce yıllık mirasını deneyimledi.
Aralarında Benoit Charvet, Antonio Bachour ve Ana Ros gibi isimlerin yanında uluslararası basın mensuplarının da yer aldığı konuklar, Anadolu’nun tam kalbinde bu mirası sahiplenen Nahita’da Anadolu mutfağından lezzetleri tattı.
Şef Ömür Akkor’un mutfak danışmanı olarak yer aldığı, içecek konsept danışmanlığını ise lezzet algısı uzmanı Oğul Türkkan’ın üstlendiği Nahita’nın reçeteleriyle, pişirme teknikleriyle ve sunumlarıyla Anadolu mutfağını yaşatan menüsü ile konuklar Anadolu’ya uzanan bir yolculuğa çıkt.-ı.
Volkswagen’in bölge ulaşım sponsoru olduğu gezide, konuklar 21 Kasım’da Göreme Açık Hava Müzesi, Avanos halı dokuma atölyesi ve Paşabağları’nı kapsayan bölge turuna katıldı.
Bölge turunun sonrasında konuklar, Argos in Cappadocia’nın yüzyıllardır korunan değirmen yatakları ve katır kanallarının yanı sıra Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait, kaya oyma detaylarıyla yaşayan bir müze olarak ortaya çıkardığı Müze Salon’da 3 mayalı 1 tatlı atölyesi ile geleneksel yöntemleri dinleme şansı buldu.
Konuklar akşam yemeğinde Nahita’da eşleşmeli özel tadım menüsünü deneyimledi. “Anadolu’ya Uzanan Bir Tadım Yolculuğu” sunan tadım menüsünde “Nevşehir Patates Kızartması”, “Güveçte Pastırma” gibi yerel lezzetler ile “Dana İncik”, “Ağ Pakla” ve Hitit mutfağının binlerce yıllık reçetelerinden “Happena” yer aldı.
Dünyaca ünlü konuklar 22 Kasım’da katıldıkları çömlek atölyesi ile bu deneyimin sonuna geldi. Kapadokya’daki en özgün dönüşüm projelerinden biri olan ve restorasyon çalışmalarına 1996 yılında başlanmış olan Argos in Cappadocia’da yer alan Nahita’da, gastronomi dünyasının en önemli isimleri ilham verici bir gastronomi tecrübesi yaşadı.
İşte Anadolu mutfağının binlerce yıllık mirasını yaşatan Nahita lezzetleri...