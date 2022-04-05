Dünyanın en eski tatlısı Aşure BBC'de

Haberler - ntv.com.tr | 05.04.2022 - 11:36 - Son Güncelleme : 05.04.2022 - 11:47
Geleneksel Türk lezzetlerinden biri olan aşure, BBC tarafından efsanelere dayanan geçmişi ve temsil ettiği kültürel kodlarla 'dünyanın en eski tatlısı' olarak nitelendirildi.
İslam geleneklerine göre “Nuh’un Aşuresi” olarak da anılan tatlı, Hz. Nuh’un ve ailesinin tufandan kurtulmasının ardından ortaya çıktı.
İçinde birden fazla bakliyat türünün olduğu tatlı, efsaneye göre gemide kalan yiyeceklerin birleştirilmesiyle ortaya çıktı.
Aşure kelimesi Arapça’da ‘10’ anlamına geliyor. Muharrem ayının 10. gününe işaret eden aşure, Hicri takvimin ilk ayında evlerde pişirilerek eşe dosta dağıtılıyor.
Nohut ve fasülye gibi malzemelerin eklendiği tatlı, özünde bereketi ve zenginliği temsil ediyor. Aşure’nin Türkiye dışında da birçok farklı versiyonu bulunuyor. Tamamen vegan olması ve besin değerinin yüksek olması birçok kültürde aşureyi ideal tatlı haline getiriyor.
AŞURE TARİFİ
Malzemeler
2 su bardağı buğday ,
1 su bardağı kuru fasulye,
1 su bardağı nohut,
2 su bardağı kuru kayısı,
Yarım su bardağı sarı üzüm,
15 adet kuru incir,
Yarım çay bardağı kuş üzümü,
2 adet portakalın kabuğu (rendelenmiş),
3.5 su bardağı toz şeker,
Yarım su bardağı süt.
YAPILIŞI
1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda bekletin.
Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda bekletin.
Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayın.
Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayın ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayın.
İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayın ve suyunu süzün.
Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatın ve suyunu süzün.
Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayın. (suyunu dökmüyoruz)
Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayın. (suyunu dökmüyoruz)
Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzün.
Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyun.
İçine 7 su bardağı suyu ilave edin ve 30 dakika haşlayın.
Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltın.
Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatın.
Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatın.
35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edin.
50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırın.
Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alın.