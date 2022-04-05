Dünyanın en eski tatlısı Aşure BBC'de

YAPILIŞI



1 gece önce buğdayı ve kuru fasulyeyi sıcak suda bekletin.



Nohudun içine tuz ilave edip sıcak suda bekletin.



Nohudun suyunu değiştirip 1 saat haşlayın.



Kuru fasulyenin suyunu değiştirip 15 dakika haşlayın ve nohudu ayrı tencerelerde haşlayın.



İncirleri küçük küçük doğrayıp suda haşlayın ve suyunu süzün.



Kuş üzümlerini 5 dakika kaynatın ve suyunu süzün.



Kayısıları küçük küçük doğrayıp 2 su bardağı suda şişene kadar haşlayın. (suyunu dökmüyoruz)



Sarı üzümleri 1 su bardağı suda şişene kadar haşlayın. (suyunu dökmüyoruz)



Buğdayı bol suda yıkayıp suyunu süzün.



Buğdayı, haşlanmış nohudu ve haşlanmış kuru fasulyeyi düdüklü tencereye koyun.



İçine 7 su bardağı suyu ilave edin ve 30 dakika haşlayın.



Düdüklü tencerede haşlanan malzemeleri tencereye boşaltın.



Sonra tekrar 7 su bardağı su ilave edip 15 dakika daha orta ateşte kaynatın.



Daha sonra toz şekeri ilave edip kaynatın.



35 dakika kaynadıktan sonra sarı üzümleri ve suyuyla birlikte kayısıları ilave edin.



50 dakika olduğunda sütü, incirleri ve portakal kabuğu rendesini ilave edip karıştırın.



Kaynama süresi 1 saat olduğunda üzümlerini ilave edip ocaktan alın.