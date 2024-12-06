Dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında yer alıyor: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır?

Kazandibi, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir ve genellikle bir çeşit sütlü tatlı olarak bilinir. Adı, "kazandibi" kelimesi, "kazanın dibinden" türemiştir ve tatlının yapılışındaki pişirme tekniğiyle ilişkilidir. Bu tatlı, adını, geleneksel olarak kazanda pişirilmesinden alır.



Kazandibi hikayesinin kökeni hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birine göre, kazandibi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Sultanların mutfaklarında ilk kez ortaya çıkmış ve zamanla halk arasında yayılmıştır. Bir başka hikaye ise, kazandibinin, bir aşçının yanlışlıkla sütlaç pişirirken tatlının alt kısmının yanmasına ve bu yanık kısımda ortaya çıkan lezzetin keşfedilmesine dayandığını anlatır. Bu yanlışlık, sonunda kazandibi tatlısının doğmasına yol açmıştır.





