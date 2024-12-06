Dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında yer alıyor: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır?

Dünyanın en geniş gastronomi veri tabanına sahip olan Taste Atlas, geçtiğimiz haftalarda dünyadaki en iyi tatlıları açıkladı. Farklı ülkelerin lezzetlerin bulunduğu listede Türkiye'den 6 tatlı yer alıyor. Altı tatlı arasında sütlü tatlıların en sevilenlerinden biri olan kazandibi de var. Peki, kazandibi yaparken nelere dikkat edilmeli? Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır?

Dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında yer alıyor: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır? - 1

Kazandibi, Türk mutfağının sevilen tatlılarından biridir ve genellikle bir çeşit sütlü tatlı olarak bilinir. Adı, "kazandibi" kelimesi, "kazanın dibinden" türemiştir ve tatlının yapılışındaki pişirme tekniğiyle ilişkilidir. Bu tatlı, adını, geleneksel olarak kazanda pişirilmesinden alır.

Kazandibi hikayesinin kökeni hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birine göre, kazandibi, Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanır. Sultanların mutfaklarında ilk kez ortaya çıkmış ve zamanla halk arasında yayılmıştır. Bir başka hikaye ise, kazandibinin, bir aşçının yanlışlıkla sütlaç pişirirken tatlının alt kısmının yanmasına ve bu yanık kısımda ortaya çıkan lezzetin keşfedilmesine dayandığını anlatır. Bu yanlışlık, sonunda kazandibi tatlısının doğmasına yol açmıştır.


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Dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında yer alıyor: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır? - 2

Kazandibi, genellikle süt, şeker, pirinç unu ve vanilya gibi malzemelerle yapılır. Hazırlanan karışım, bir tepsiye dökülüp, altı kısık ateşte pişirilir. Pişirme sırasında tatlının alt kısmı, altın rengi bir tabaka alır ve bu yanık tabaka, tatlıya kendine özgü lezzetini ve dokusunu verir. Ardından tatlı, soğutulup, üzerine toz fıstık veya tarçın serpilerek servis edilir.

Kazandibi, genellikle Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar ulaşan tatlılar arasında, Türk mutfağının en beğenilen sütlü tatlılarından biri olmuştur.

Dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında yer alıyor: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır? - 3

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1/2 su bardağı pirinç unu
1/4 su bardağı buğday nişastası (isteğe bağlı olarak pirinç unu yerine kullanılabilir)
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
1 yemek kaşığı tereyağı
1/2 su bardağı su (nişasta karışımı için)
1 adet yumurta sarısı (isteğe bağlı, kıvamı artırmak için)

Dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında yer alıyor: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır? - 4

KAZANDİBİ YAPIMI

Yapılışı:

Muhallebi Karışımını Hazırlama:

Sütü, şekeri ve pirinç ununu bir tencereye alın. Karıştırarak ısıtın ve kaynamaya başladığında kıvam alana kadar pişirin.

Tavuk Göğsü Kıvamı:

Ayrı bir kapta nişasta ile 1/2 su bardağı suyu karıştırarak eritin. Bu karışımı, kaynayan sütlü karışıma yavaşça ekleyin. Karıştırarak pişirmeye devam edin.

Karışım koyulaşıp, muhallebi kıvamına geldiğinde, yumurta sarısını ve vanilini ekleyin. Tüm malzemeler karıştıktan sonra ocaktan alın.

Dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında yer alıyor: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır? - 5

Tereyağı Ekleyin:

Tatlınızın daha kremamsı bir kıvam alması için tereyağını ekleyin ve iyice karıştırarak erimesini sağlayın.

Dünyanın en iyi 100 tatlısı arasında yer alıyor: Pastane usulü kazandibi nasıl yapılır? - 6

Kazandibi Tekniği:

Hazırladığınız karışımı, yağlanmış bir tepsiye dökün. Karışımı tepsiye yayarken, üst yüzeyinin düzgün olmasına özen gösterin.
Şimdi, tatlınızın altının yanması için kazandibi tekniğini kullanmanız gerekiyor. Tepsiyi, orta ateşte kısık ateşe koyun. Altı kahverengi bir tabaka alana kadar pişirmeye devam edin (yaklaşık 10-15 dakika sürebilir). Üst kısmı hala beyaz olmalıdır, bu sırada dikkatlice kontrol edin.

Soğutma ve Servis:

Kazandibi tavuk göğsü tatlısını soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra buzdolabına kaldırın ve 2-3 saat kadar dinlendirin.
Soğuduktan sonra, üzerine fıstık, tarçın veya hindistancevizi gibi malzemeler serpebilirsiniz.

Servis:

Tatlınız servise hazır! Kazandibi olarak dilimleyin ve soğutulmuş bir şekilde ikram edin.

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