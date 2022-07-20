Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki ‘Geranium‘ adlı restoran dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde 1. sıraya yerleşti. Geranium adlı restorant Danimarka'nın ulusal futbol stadyumunun sekizinci katında yer alıyor ve İskandinav yemekleri sunuyor. Restoran geçen yıl listede 2. sırada yer aldı. 2021 yılının birincisi, yine Danimarka'dan Noma isimli restorandı, dolayısıyla Danimarka iki yıl üst üste dünyanın en iyi restoranına ev sahipliği yapan ülke oldu.