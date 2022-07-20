Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 11:00 - Son Güncelleme : 20.07.2022 - 11:40
50. SingleThread (Healdsburg,Kaliforniya)
49. Ikoyi (Londra)
48. Leo (Bogotá, Kolombiya)
47. Oteque (Rio de Janeiro, Brezilya)
46. Belcanto (Lizbon, Portekiz)
45. Narisawa (Tokyo)
44. Le Bernardin (New York)
43. Boragó (Santiago, Şili)
42. Quique Dacosta (Dénia, İspanya)
41. La Cime (Osaka, Japonya)
40. Schloss Schauenstein (Fürstenau, İsviçre)
39. Sorn (Bangkok)
38. Jordnær (Kopenhag)
37. Fyn (Cape Town)
36. Odette (Singapur)
35. The Clove Club (Londra)
34. Hiša Franko (Kobarid, Slovenya)
33. Atomix (New York)
32. Mayta (Lima, Peru)
31. Arpège (Paris)
30. Florilege (Tokyo)
29. St. Hubertus (San Cassiano, İtalya)
28. The Clarence (Paris)
27. Hof van Cleve (Kruishoutem, Belçika)
26. Restaurant Tim Raue (Berlin)
25. Frantzén (Stockholm, İsveç)
24. The Chairman (Hong Kong)
23. The Jane (Antwerp, Belçika)
22. Septime (Paris)
21. Mugaritz (San Sebastian, İspanya)
20. Den (Tokyo)
19. Piazza Duomo (Alba, İtalya)
18. Alchemist (Kopenhag)
17. Nobelhart & Schmutzig (Berlin)
16. Elkanı (Getaria, İspanya)
15. Reale (Castel di Sangro, İtalya)
14. Don Julio (Buenos Aires, Arjantin)
13. Steirereck (Viyana)
12. Uliassi (Senigallia, İtalya)
11. Maido (Lima, Peru)
10. Le Calandre (Rubano, İtalya)
9. Quintonil (Mexico City)
8. Lido 84 (Gardone Riviera, İtalya)
7. A Casa do Porco (São Paulo, Brezilya)
6. Asador Etxebarri (Axpe, İspanya)
5. Pujol (Mexico City)
4. Diverxo (Madrid)
3. Disfrutar (Barselona)
2. Central (Peru)
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki ‘Geranium‘ adlı restoran dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde 1. sıraya yerleşti. Geranium adlı restorant Danimarka'nın ulusal futbol stadyumunun sekizinci katında yer alıyor ve İskandinav yemekleri sunuyor. Restoran geçen yıl listede 2. sırada yer aldı. 2021 yılının birincisi, yine Danimarka'dan Noma isimli restorandı, dolayısıyla Danimarka iki yıl üst üste dünyanın en iyi restoranına ev sahipliği yapan ülke oldu.