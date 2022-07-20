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Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi

Haberler - ntv.com.tr | 20.07.2022 - 11:00 - Son Güncelleme : 20.07.2022 - 11:40

Dünyanın en iyi 50 restoranı, dün akşam Londra’da gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı. Amerikalı oyuncu Stanley Tucci’nin sunuculuğunu yaptığı ödül töreninde Danimarka'nın başkenti Kopenhag’daki bir restoran, “Dünyanın En İyi 50 Restoranı” ödüllerinde birinci seçildi. İşte "The Worlds 50 Best Restaurants" tarafından seçilen en iyi restoranlar listesi...

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 1

50. SingleThread (Healdsburg,Kaliforniya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 2

49. Ikoyi (Londra)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 3

48. Leo (Bogotá, Kolombiya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 4

47. Oteque (Rio de Janeiro, Brezilya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 5

46. Belcanto (Lizbon, Portekiz)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 6

45. Narisawa (Tokyo)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 7

44. Le Bernardin (New York)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 8

43. Boragó (Santiago, Şili)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 9

42.  Quique Dacosta (Dénia, İspanya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 10

41. La Cime (Osaka, Japonya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 11

40. Schloss Schauenstein (Fürstenau, İsviçre)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 12

39. Sorn (Bangkok)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 13

38. Jordnær (Kopenhag)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 14

37. Fyn (Cape Town)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 15

36. Odette (Singapur)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 16

35. The Clove Club (Londra)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 17

34. Hiša Franko (Kobarid, Slovenya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 18

33. Atomix (New York)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 19

32. Mayta (Lima, Peru)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 20

31. Arpège (Paris)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 21

30. Florilege (Tokyo)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 22

29. St. Hubertus (San Cassiano, İtalya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 23

28. The Clarence (Paris)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 24

27. Hof van Cleve (Kruishoutem, Belçika)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 25

26. Restaurant Tim Raue (Berlin)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 26

25. Frantzén (Stockholm, İsveç)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 27

24. The Chairman (Hong Kong)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 28

23. The Jane (Antwerp, Belçika)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 29

22. Septime (Paris)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 30

21. Mugaritz (San Sebastian, İspanya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 31

20. Den (Tokyo)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 32

19. Piazza Duomo (Alba, İtalya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 33

18. Alchemist (Kopenhag)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 34

17. Nobelhart & Schmutzig (Berlin)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 35

16. Elkanı (Getaria, İspanya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 36

15. Reale (Castel di Sangro, İtalya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 37

14. Don Julio (Buenos Aires, Arjantin)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 38

13. Steirereck (Viyana)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 39

12. Uliassi (Senigallia, İtalya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 40

11. Maido (Lima, Peru)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 41

10.  Le Calandre (Rubano, İtalya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 42

9. Quintonil (Mexico City)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 43

8. Lido 84 (Gardone Riviera, İtalya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 44

7. A Casa do Porco (São Paulo, Brezilya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 45

6. Asador Etxebarri (Axpe, İspanya)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 46

5. Pujol (Mexico City)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 47

4. Diverxo (Madrid)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 48

3. Disfrutar (Barselona)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 49

2. Central (Peru)

Dünyanın en iyi 50 restoranı seçildi - 50

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki ‘Geranium‘ adlı restoran dünyanın en iyi 50 restoranı listesinde 1. sıraya yerleşti. Geranium adlı restorant Danimarka'nın ulusal futbol stadyumunun sekizinci katında yer alıyor ve İskandinav yemekleri sunuyor. geçen yıl listede 2. sırada yer aldı. 2021 yılının birincisi, yine Danimarka'dan Noma isimli restorandı, dolayısıyla Danimarka iki yıl üst üste dünyanın en iyi restoranına ev sahipliği yapan ülke oldu.

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