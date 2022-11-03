Dünyanın en iyi peyniri seçildi (World Cheese Awards)

YARIŞMANIN KAZANANI

İsviçre’de üretilen gruyère (gravyer) peyniri, peynir alanında uzman jüri üyelerinin favori lezzeti oldu. İsviçreli peynir üreticileri Vorderfultigen ve Guormino tarafından sunulan “Le Gruyère AOP surchoix” adlı peynir, içerdiği otlar ve meyvelerle büyük övgü topladı.