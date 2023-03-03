Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada

Sandviç, içine konulan çeşitli malzemeler ve farklı ekmek türleriyle tüm dünyanın severek tükettiği bir lezzet. TasteAtlas'ın açıkladığı Dünyanın En İyi 100 Sandviçi listesine göre Tombik döner, 5 üzerinden 4.7 yıldız ile 1. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 1

10. AREPA ANDINA, VENEZUELA

Arepa Andina, Kolombiya sınırı yakınlarındaki Andes bölgesinde, özellikle de antik zamanlardan beri buğday tarımının yaygın olduğu Mérida şehrinde popüler. Sade bir şekilde de tüketilebilen sandviç, peynir ve domates gibi sebzelerle zenginleştirilebiliyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 2

9. SANGUCHE DE MILANESA, ARJANTİN

 Arjantin kökenli bu sandviç, milanesa, mayonez, domates, soğan ve doğranmış marulla doldurularak servis ediliyor. Ayrıca hardal, chimichurri et sosu, jambon ve peynir de yaygınlıkla tercih edilen malzemeler de tercih ediliyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 3

8. SKAGEN TOSTU, İSVEÇ

Genelde aperatif olarak servis edilen bu İsveç sandviçi,  beyaz ekmek, karides, mayonez, hardal, alabalık yumurtası, dereotu, limon ve tereyağı ile yapılıyor. Skagen tostu, bir dal dereotu ile süslenerek yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 4

7. CHORIPAN, ARJANTİN

Arjantin’in en ünlü sokak lezzetlerinden biri olan lezzet, chorizo sosisi ve bol bol baharat ile dolduruyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 5

6. ISTAKOZLU SANDVİÇ, ABD, PUAN 4.5

ABD’ye özgü olan ıstakozlu sandviç, pişmiş ıstakoz eti ve erimiş tereyağıyla yapılıyor. Ek olarak marul, limon suyu, tuz ve karabiber de katılabiliyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 6

5. BANH MA HEO QUAY, VİETNAM

Ana malzeme olarak kavrulmuş domuz eti içeren bu geleneksel lezzet, mayonez, havuç turşusu, salatalık, kişniş ve frenk soğanıyla süsleniyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 7

4. SPIEDIE, ABD

New York'a özgü bu lezzet, marine edilmiş tavuk, domuz ya da kuzu eti ile yapılıyor.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 8

3. SANDWICH DE LOMO, ARJANTİN

İnce dilimlenmiş lomo bifteği, domates, soğan, marul, mayonez, et sosu, jambon, peynir ve  yumurta ile doldurulan sandviç hem Arjantin hem de Uruguay’da oldukça popüler.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 9

2. BUTIFARRA, PERU

Haşlanmış domuz bacağı, sarımsak, yağ, aji biberi ve kırmızı biberden yapılan jamón del pais, butifarra’dan oluşan sandviç, doğum günü partilerinin ve tipik Peru kahvaltılarının olmazsa olmazlarından.

Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada - 10

1. TOMBİK, TÜRKİYE

Pide ekmeğinin döner etiyle doldurulduğu bu lezzet, Taste Atlas'a göre dünyanın en lezzetli sandviçi. Ekmeğin dışı çıtır çıtır iken iç kısmı yumuşacık bırakılıyor. İçine ise domates, soğan, marul gibi sebzelerle çeşitli soslar eklenebiliyor.

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