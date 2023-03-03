Dünyanın en iyi sandviçleri açıklandı: Türkiye 1. sırada

Arepa Andina, Kolombiya sınırı yakınlarındaki Andes bölgesinde, özellikle de antik zamanlardan beri buğday tarımının yaygın olduğu Mérida şehrinde popüler. Sade bir şekilde de tüketilebilen sandviç, peynir ve domates gibi sebzelerle zenginleştirilebiliyor.
Arjantin kökenli bu sandviç, milanesa, mayonez, domates, soğan ve doğranmış marulla doldurularak servis ediliyor. Ayrıca hardal, chimichurri et sosu, jambon ve peynir de yaygınlıkla tercih edilen malzemeler de tercih ediliyor.
Genelde aperatif olarak servis edilen bu İsveç sandviçi, beyaz ekmek, karides, mayonez, hardal, alabalık yumurtası, dereotu, limon ve tereyağı ile yapılıyor. Skagen tostu, bir dal dereotu ile süslenerek yanında bir dilim limon ile servis ediliyor.
Arjantin’in en ünlü sokak lezzetlerinden biri olan lezzet, chorizo sosisi ve bol bol baharat ile dolduruyor.
ABD’ye özgü olan ıstakozlu sandviç, pişmiş ıstakoz eti ve erimiş tereyağıyla yapılıyor. Ek olarak marul, limon suyu, tuz ve karabiber de katılabiliyor.
Ana malzeme olarak kavrulmuş domuz eti içeren bu geleneksel lezzet, mayonez, havuç turşusu, salatalık, kişniş ve frenk soğanıyla süsleniyor.
New York'a özgü bu lezzet, marine edilmiş tavuk, domuz ya da kuzu eti ile yapılıyor.
İnce dilimlenmiş lomo bifteği, domates, soğan, marul, mayonez, et sosu, jambon, peynir ve yumurta ile doldurulan sandviç hem Arjantin hem de Uruguay’da oldukça popüler.
Haşlanmış domuz bacağı, sarımsak, yağ, aji biberi ve kırmızı biberden yapılan jamón del pais, butifarra’dan oluşan sandviç, doğum günü partilerinin ve tipik Peru kahvaltılarının olmazsa olmazlarından.
Pide ekmeğinin döner etiyle doldurulduğu bu lezzet, Taste Atlas'a göre dünyanın en lezzetli sandviçi. Ekmeğin dışı çıtır çıtır iken iç kısmı yumuşacık bırakılıyor. İçine ise domates, soğan, marul gibi sebzelerle çeşitli soslar eklenebiliyor.