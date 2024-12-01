Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?

Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu! 22 bin kişinin katıldığı bir ankete ve şehirlerin sunduğu olanaklara göre oluşturulan listede, Avrupa şehirleri başı çekiyor. Peki İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi şehirleri...

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 1

Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance ve araştırma şirketi Ipsos tarafından derlenen "2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporu, şehirleri yaşanabilirlik, çekicilik ve refah düzeyine göre sıraladı.

30 ülkede 22 bin kişiyle yapılan bir anketi kapsayan rapora göre, dünyanın en iyi 10 şehrinin 6'sı Avrupa'da yer alıyor.

10'UNCU KEZ ZİRVEDE

Listenin ilk sırasında yer alan şehir, 10'uncu kez üst üste dünyanın en iyi şehri seçildi.

Peki İstanbul, listenin kaçıncı sırasında yer alıyor? İşte dünyanın en iyi şehirleri sıralaması...

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 2

İSTANBUL KAÇINCI SIRADA?

"2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporuna göre İstanbul, listenin 28. sırasında yer alıyor.

Avrupa'nın en büyük şehri İstanbul için "Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan büyüleyici bir kültür ve ticaret kavşağı olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi. Benzersiz konumu sayesinde İstanbul, "Görülecek Yerler ve Simgesel Yerler" kategorisinde 10. sırada yer alıyor.

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 3

25. Melbourne -  Avustralya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 4

24. Stockholm - İsveç

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 5

23. Miami - ABD

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 6

22. Vancouver - Kanada

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 7

21. Boston - ABD

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 8

20. Milano - İtalya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 9

19. Seattle - ABD

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 10

18. Viyana - Avusturya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 11

17. Chicago - ABD

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 12

16.  Seoul - Güney Kore

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 13

15. Toronto - Kanada

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 14

14. Los Angeles - ABD

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 15

13. Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 16

12. San Francisco - ABD

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 17

11. Amsterdam  - Hollanda

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 18

10. Sydney - Avustralya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 19

9. Berlin - Almanya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 20

8. Barcelona - İspanya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 21

7. Madrid - İspanya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 22

6. Roma - İtalya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 23

5. Singapur

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 24

4. Tokyo - Japonya

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 25

3. Paris -  Fransa

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 26

2. New York - ABD

Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? - 27

1. Londra - İngiltere

Londra, 2025 Dünya'nın En İyi Şehirleri sıralamasında bir kez daha zirveye oturdu ve üst üste 10'uncu kez zirveye yerleşti.

"Brexit" sonrası ortaya çıkan belirsizliklere rağme Londra'nın eşsiz küresel cazibesi, dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor.

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