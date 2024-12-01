Dünyanın en iyi şehirleri açıklandı: İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?
Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu! 22 bin kişinin katıldığı bir ankete ve şehirlerin sunduğu olanaklara göre oluşturulan listede, Avrupa şehirleri başı çekiyor. Peki İstanbul kaçıncı sırada yer aldı? İşte dünyanın en iyi şehirleri...
Pazarlama danışmanlık şirketi Resonance ve araştırma şirketi Ipsos tarafından derlenen "2025 Dünyanın En İyi Şehirleri" raporu, şehirleri yaşanabilirlik, çekicilik ve refah düzeyine göre sıraladı.
30 ülkede 22 bin kişiyle yapılan bir anketi kapsayan rapora göre, dünyanın en iyi 10 şehrinin 6'sı Avrupa'da yer alıyor.
10'UNCU KEZ ZİRVEDE
Listenin ilk sırasında yer alan şehir, 10'uncu kez üst üste dünyanın en iyi şehri seçildi.
Peki İstanbul, listenin kaçıncı sırasında yer alıyor? İşte dünyanın en iyi şehirleri sıralaması...