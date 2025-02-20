Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede

Hem sağlıklı hem pratik bir o kadar da lezzetli olan lezzetimiz ıspanaklı yumurta, listenin 5. sırasında yer aldı.

Taste Atlas, ıspanaklı yumurtanın tarifini şöyle paylaştı:

"Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır. Bu yemek sıcak olarak, tek başına ya da yanında çıtır ekmek ve yoğurtla servis edilir."