Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede

Yaptığı yemek listeleriyle bilinen Taste Atlas internet sitesi, dünyanın en çok beğenilen 100 yumurtalı yemeğini paylaştı. Kullanıcıların oyuyla belirlenen listede Türkiye'den 4 lezzet yer aldı. İşte dünyanın en beğenilen 100 yumurtalı yemeği arasına girmeyi başaran Türk lezzetleri...

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 1

Taste Atlasdünyanın en iyi yumurtalı yemeklerini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek, kullanıcılarının oylarıyla en iyileri derleyen Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den birçok yemek girdi. İşte dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri sıralaması...

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 2

Listenin ilk sırasında Japonya'dan Ajitsuke tamago adındaki ramen yumurta birinci olurken, Türkiye'den de birçok lezzet listeye girdi.

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 3

Hem sağlıklı hem pratik bir o kadar da lezzetli olan lezzetimiz ıspanaklı yumurta, listenin 5. sırasında yer aldı.

Taste Atlas, ıspanaklı yumurtanın tarifini şöyle paylaştı:

"Öncelikle soğan ve sarımsak zeytinyağında sotelenir, ardından ıspanak ve pul biber eklenir. Daha sonra yumurtalar tavaya kırılır ve beyazları pişene kadar kısık ateşte bırakılır. Bu yemek sıcak olarak, tek başına ya da yanında çıtır ekmek ve yoğurtla servis edilir."

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 4

"Soğanlı mı olur, soğansız mı?" tartışmasıyla sık sık sosyal medyada tartışma konusu olan kahvaltıların vazgeçilmezi menemen ise listede 10. sırada kendine yer buldu.

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 5

KAYGANA DA LİSTEDE

Ana malzemesi yumurta, un, süt ve tuz olan kaygana da listenin 20. sırasında yer aldı.

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 6

ÇILBIR LİSTENİN 30. SIRASINDA

Birçok kişinin favori lezzeti olan, poşe yumurta ve yoğurdun birleşiminden oluşan çılbır, 30. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 7

İşte dünyanın en iyi 100 yumurtalı yemeği listesinde ilk 10'da yer alan lezzetler:

10- MENEMEN, TÜRKİYE

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 8

9- ŞAKŞUKA, TUNUS

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 9

8- CHAWANMUSHI, JAPONYA

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 10

7- EGGS BENEDICT, ABD

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 11

6- TORTILLA DE BETANSOZ (İSPANYOL OMLETİ), İSPANYA

5- ISPANAKLI YUMURTA, TÜRKİYE

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 12

4-STRAPASTADA, YUNANİSTAN

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 13

3- STAKA ME AYGA, ÇİN/ YUNANİSTAN

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 14

2- TORTANG TALONG, FİLİPİNLER

Dünyanın en iyi yumurtalı yemekleri: Türkiye'den 4 lezzet listede - 15

1- AJITSUGE TAMAGO, JAPONYA

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