Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var!

Geleneksel tarifleri öne çıkarmasıyla bilinen Taste Atlas (Lezzet Atlası) dünyanın en kötü lezzetlerini sıraladı. Dünya çapından birçok lezzetin yer aldığı listede Türkiye'den de bir yemek var.

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var! - 1

Taste Atlas, 2023 yılının en kötü 100 yemeğini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en kötüleri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den bir lezzet girdi.

Lahana çorbası listede 22. sırada yer aldı.

Dünyanın en kötü yemekleri listesinin ilk 10'unda ise şu lezzetler var:

N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var! - 2

10. Ryynimakkara, Finlandiya

9. Marmite and Chip Sandwich, Yeni Zelanda

8. Bocadillo de carne de caballo, İspanya

7. Calskrove, İsveç

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var! - 3

6. Chapalele

Şili

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var! - 4

5. Sklandrausis 

Litvanya

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var! - 5

4. Kalvsylta

İsveç

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var! - 6

3. Yeruşalmi Kugel

İsrail

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var! - 7

2. Ramen burger

ABD

Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var! - 8

1. Hakarl

İzlanda

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