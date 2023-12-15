Dünyanın en kötü yemekleri seçildi: Listede bir Türk yemeği var!

Taste Atlas, 2023 yılının en kötü 100 yemeğini açıkladı. Dünyanın en meşhur lezzetlerini değerlendirerek en kötüleri bir listeye toplayan Taste Atlas'ın listesine Türkiye'den bir lezzet girdi.



Lahana çorbası listede 22. sırada yer aldı.

Dünyanın en kötü yemekleri listesinin ilk 10'unda ise şu lezzetler var: