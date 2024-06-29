Dünyanın en lezzetlileri listesi'nde 47'inci sırada! Türkiye'nin muhteşem lezzeti, yemek için sıraya giriyorlar

Mesleğe 1988'de başladığını ifade eden Çimen, Acıbadem kurabiyesini yüzde yüz badem, şeker ve yumurta akıyla yaptıklarını ifade etti.



Acı bademin nem ve suya karşı çok duyarlı olduğunu vurgulayan Çimen, "Acı badem kurabiyesi yaparken su zerresiyle bile temasında veya nemlenmede bozulur ve istediğimiz sonucu alamayız, kabarmaz. İncelikli çok kıymetli bir üründür. Ustalık gerektiren, uzun yıllar yapılıp tecrübe edilmesi gereken bir üründür. Her pastacının ve kurabiye ustasının yapabileceği tarzda bir ürün değildir. Bizim topraklarımızın makaronu gibi bir şey." diye konuştu.