Dünyanın en lezzetlileri listesi'nde 47'inci sırada! Türkiye'nin muhteşem lezzeti, yemek için sıraya giriyorlar
Dünyanın dört bir yanındaki yerel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan interaktif harita ve bilgi platformunca hazırlanan "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesinde 47'inci sırada yer alan acı badem kurabiyesi, Muğla'nın Datça ilçesinde lezzet tutkunlarınca yoğun ilgi görüyor.
Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından biri olan, Hırvatistan merkezli "TasteAtlas" isimli yerel lezzetleri değerlendiren platformun, "dünyanın en iyi 100 kurabiyesi" listesine aldığı acı badem kurabiyesi, Datça'da da uzun zamandır yapılıyor. Bademi ile ünlü ilçenin acı badem kurabiyesi beğeni topluyor.