Dünyanın en peyniri seçildi (World Cheese Awards)

Ülkemizde kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynirin en iyilerinin seçildiği World Cheese Awards (Dünya Peynir Ödülleri) sahiplerini buldu. 42 ülkeden 4434 çeşit peynirin değerlendirildiği yarışmanın kazanan peyniri İsviçre’den oldu.

Dünyanın en peyniri seçildi (World Cheese Awards) - 1

YARIŞMANIN KAZANANI

İsviçre’de üretilen gruyère (gravyer) peyniri, peynir alanında uzman jüri üyelerinin favori lezzeti oldu. İsviçreli peynir üreticileri Vorderfultigen ve Guormino tarafından sunulan “Le Gruyère AOP surchoix” adlı peynir, içerdiği otlar ve meyvelerle büyük övgü topladı.

Dünyanın en peyniri seçildi (World Cheese Awards) - 2

Çiğ inek sütünden yapılan ve damakta erimesi ile bilinen peynir, olgunlaştırılarak son halini alıyor.

Dünyanın en peyniri seçildi (World Cheese Awards) - 3

İkinci sırada ise "Gorgonzola Dolce DOP" adlı peynir yer aldı. İtalya’da De’Magi ailesi tarafından üretilen peynir ‘mavi tereyağlı peynir’ olarak nitelendiriliyor.

Dünyanın en peyniri seçildi (World Cheese Awards) - 4

WORLD CHEESE AWARDS HAKKINDA

Galler’in Newport şehrinde düzenlenen yarışmada tüm peynirler kör tadım ile değerlendiriliyor. Peynir üreticileri, satıcıları ve uzmanları binlerce peyniri tek tek tadarak en iyisini seçmeye çalışıyor.

Dünyanın en peyniri seçildi (World Cheese Awards) - 5

38 ülkeden katılım gösteren 265 jüri üyesi daha sonra peynirleri, görünüşleri, aromaları ve ağızda bıraktıkları tat ile değerlendirmeye alıyor.

Dünyanın en peyniri seçildi (World Cheese Awards) - 6

Bu yıl aslen Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleşmesi beklenen yarışmaya bu yıl 42 ülke katıldı.

N-LIFE HABERLERİ

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