Dünyanın en peyniri seçildi (World Cheese Awards)

İsviçre’de üretilen gruyère (gravyer) peyniri, peynir alanında uzman jüri üyelerinin favori lezzeti oldu. İsviçreli peynir üreticileri Vorderfultigen ve Guormino tarafından sunulan “Le Gruyère AOP surchoix” adlı peynir, içerdiği otlar ve meyvelerle büyük övgü topladı.
Çiğ inek sütünden yapılan ve damakta erimesi ile bilinen peynir, olgunlaştırılarak son halini alıyor.
İkinci sırada ise "Gorgonzola Dolce DOP" adlı peynir yer aldı. İtalya’da De’Magi ailesi tarafından üretilen peynir ‘mavi tereyağlı peynir’ olarak nitelendiriliyor.
Galler’in Newport şehrinde düzenlenen yarışmada tüm peynirler kör tadım ile değerlendiriliyor. Peynir üreticileri, satıcıları ve uzmanları binlerce peyniri tek tek tadarak en iyisini seçmeye çalışıyor.
38 ülkeden katılım gösteren 265 jüri üyesi daha sonra peynirleri, görünüşleri, aromaları ve ağızda bıraktıkları tat ile değerlendirmeye alıyor.
Bu yıl aslen Ukrayna’nın başkenti Kiev’de gerçekleşmesi beklenen yarışmaya bu yıl 42 ülke katıldı.