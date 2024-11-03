Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor

Uzun ömürlü olmalarıyla tanınan İtalya'daki Perdasdefogu Köyü sakinleri, içeriğinde nohut ve fasulye bulunan sebze çorbasından vazgeçemiyor. Her gün bu çorbayı tüketen köylüler, kalp ve damar sağlıklarını bu yolla koruyor.

Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor - 1

Ömür uzatan sebze çorbası tarifi:

  • Yarım su bardağı kuru bakla
  • Yarım su bardağı kızılcık fasülyesi
  • Bir su bardağının 3'te 1'i kadar kuru nohut
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Bir adet soğan
  • 2 adet havuç
  • 2 adet kereviz sapı
  • 1 adet sarımsak
  • 3 adet patates
  • 1 buçuk su bardağı kıyılmış rezene
  • Yarım demet maydonoz, taze fesleğen
  • 1 fincanın üçte ikisi Fregula (İtalya'nın Sardinya bölgesine özgü bir tür irmikli makarna)
  • Tuz, karabiber
  • Çeyrek su bardağı pecorino romano peyniri


N-LIFE HABERLERİ

Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor - 2

İlk adım olarak bakla, kızılcık ve nohudu büyük bir kase içinde en az sekiz saat boyunca ıslatın. Bu işlem, kuru baklagillerin yumuşamasını sağlayarak çorbanın lezzetini artıracaktır. Bekleme süresinin ardından, baklagilleri suyunu süzerek iyice durulayın.

Sonrasında, geniş bir çorba tenceresine zeytinyağı ekleyin ve ısıtın. Isınan yağa doğranmış soğan, havuç ve kereviz ekleyerek, sebzeleri sık sık karıştırarak yaklaşık beş dakika kadar pişirin.

Ardından, ince doğranmış sarımsağı ekleyin ve karışımı 20 saniye daha pişirin. Daha sonra, doğranmış domatesler, patatesler, rezene, maydanoz, fesleğen ve nohutları ekleyin.

Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor - 3

Tüm malzemelerin üzerini kaplayacak kadar su ilave edin. Tencerenin altını açarak karışımı kaynamaya bırakın. Tamamen kaynadıktan sonra, ateşi kısarak çorbanın kısık ateşte, fasulyelerin yumuşamasına kadar pişmesini sağlayın. Gerekirse, pişirme sırasında su ekleyerek çorbanın kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Son aşamada, pişen çorbaya makarna ekleyin ve tuz ile karabiber ile tatlandırın. Eğer çorba kuru görünüyorsa, biraz daha su ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun.

Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor - 4

NOHUTUN FAYDALARI

Makro besin olan proteinin, kas onarımı konusunda vücuda etkisi vardır. Bu sebeple nohut, bitkisel bir protein kaynağı olarak görülerek günlük beslenme rutinine katılabilir. Bir nohut yaklaşık 3 gram protein içerir. Baklagiller arasında kaliteli bir protein kaynağı olarak kabul edilen nohut, aminoasit de içermektedir.


Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor - 5

Nohut, hem çözünen hem de çözünmeyen lifler içerir. Çözünen lif, yararlı bağırsak bakterilerini destekler. Çözünmeyen lif ise kabızlığı önlemede etkilidir.

Nohut, kilo kontrolü sağlamanın yanında tip 2 diyabeti önlemektedir. Düşük glisemik indeksi bulunan nohut, kan şekerinin ani yükselmesini önleyerek kontrolü sağlar. 

Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor - 6

Aynı zamanda karbonhidratların sindirimini geciktiren amiloz adı verilen dirençli nişastaya sahiptir. Bu da insülin seviyesinin korunmasında etkilidir.

Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor - 7

FASULYENİN FAYDALARI

Fasulye; yüksek lif, protein, demir, potasyum ve magnezyum içeriğiyle sağlığa birçok fayda sunar. Kalp sağlığını korur, kan şekerini dengeler, sindirim sistemini düzenler, kilo kontrolüne yardımcı olur ve enerji sağlar.

Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor - 8

Fasulye, demir içeriği sayesinde kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler ve oksijen taşınmasını artırır. Kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi kemik sağlığı için önemli mineraller açısından zengindir. Bu mineraller, kemiklerin güçlenmesine ve osteoporoz riskini azaltmaya yardımcı olur.

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