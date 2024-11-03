Dünyanın en uzun yaşayan köyü her gün bu çorbayı içiyor! İçinde yok yok: Kalp sağlığını koruyup kemikleri demir gibi güçlendiriyor

İlk adım olarak bakla, kızılcık ve nohudu büyük bir kase içinde en az sekiz saat boyunca ıslatın. Bu işlem, kuru baklagillerin yumuşamasını sağlayarak çorbanın lezzetini artıracaktır. Bekleme süresinin ardından, baklagilleri suyunu süzerek iyice durulayın.

Sonrasında, geniş bir çorba tenceresine zeytinyağı ekleyin ve ısıtın. Isınan yağa doğranmış soğan, havuç ve kereviz ekleyerek, sebzeleri sık sık karıştırarak yaklaşık beş dakika kadar pişirin.

Ardından, ince doğranmış sarımsağı ekleyin ve karışımı 20 saniye daha pişirin. Daha sonra, doğranmış domatesler, patatesler, rezene, maydanoz, fesleğen ve nohutları ekleyin.