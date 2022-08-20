Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi

ANANASIN PİŞTİĞİNİ UNUTMAYIN

Elbette ananasın pizzanın üzerinde piştiğini de unutmamak gerekiyor. Aromalı bir meyve orta derecede bir ısıya maruz kaldığında bile yoğun lezzetini kaybediyor ve ısı arttıkça ekmek benzeri bir lezzet oraya çıkıyor. Pişen bir ananas bu sebeple daha az tatlı ve ekşi oluyor. Bu da meyvenin çok tatlı ve ekşi olmasına engel oluyor.