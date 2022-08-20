Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi

Haberler | 20.08.2022 - 16:25 - Son Güncelleme : 20.08.2022 - 16:33
Asıl doğduğu yer İtalya olan pizza dünyanın pek çok farklı bölgesinde oldukça sevilen bir lezzet. Hamurun kalınlığı, dokusu ve malzemeleri bölge bölge farklılık gösterse de pizzaseverler bu klasik lezzetten vazgeçemiyor. Ancak pizzanın üzerine konulan bir malzeme var ki tüm dünya ikiye bölündü.
Özellikle ABD, İngiltere ve Avusturalya’da çok sevilen ananaslı pizza, kimileri için asla kabul edilemez bir pizza türü oluyor. Peki ananaslı pizza neden tüm dünyada tartışma konusu oldu? BBC, dünya liderlerini, şefleri ve pizzaseverleri ikiye bölen bu lezzeti mercek altına aldı.
Oxford Üniversitesin’nden Psikolog Charles Spence, dünyada en çok tatlı olan yiyeceklerin sevildiğini ve ananaslı bir pizzanın sevilmesinin de çok normal olduğunu düşünüyor.
Bir ananasın ağırlığının yüzde 12’si şekerden geliyor. Aynı zamanda asidik olan bu tropik meyvenin şekeri, asidin yarattığı keskinliği alıyor ve ortaya lezzetli bir tat çıkıyor.
Lezzetlere karşı hassas olma durumunun genlerden kaynaklandığı da belirtiliyor. Ekşi lezzetlere hassas olanların taşıdığı TAS2R38 geni, bu tür yiyeceklere olan bakış açısını ister istemez etkiliyor. Aynı şekilde tatlı olan yiyecekler de genlerimizden etkileniyor. Özetle ananaslı pizza seviyor veya sevmiyor oluşumuz genlerden kaynaklanıyor olabilir.
Elbette ananasın pizzanın üzerinde piştiğini de unutmamak gerekiyor. Aromalı bir meyve orta derecede bir ısıya maruz kaldığında bile yoğun lezzetini kaybediyor ve ısı arttıkça ekmek benzeri bir lezzet oraya çıkıyor. Pişen bir ananas bu sebeple daha az tatlı ve ekşi oluyor. Bu da meyvenin çok tatlı ve ekşi olmasına engel oluyor.
Ananaslı pizzanın sevilmemesinin bir nedeni ise tatlı ve tuzlu lezzetlerin bir araya gelmesi olabilir. Kimileri bu iki farklı lezzetin karışmasından hoşlanmayabiliyor.