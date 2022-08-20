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Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi

Haberler | 20.08.2022 - 16:25 - Son Güncelleme : 20.08.2022 - 16:33

1960’lı yıllarda Kanadalı bir şef pizzanın üzerine daha önce eşi benzeri görülmemiş bir malzeme ekledi. Kimilerinin nefret ettiği kimilerinin ise bayıldığı bu malzemenin neden bu kadar tartışma konusu olduğu ise merak konusu.

Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi - 1

Asıl doğduğu yer İtalya olan pizza dünyanın pek çok farklı bölgesinde oldukça sevilen bir lezzet. Hamurun kalınlığı, dokusu ve malzemeleri bölge bölge farklılık gösterse de pizzaseverler bu klasik lezzetten vazgeçemiyor. Ancak pizzanın üzerine konulan bir malzeme var ki tüm dünya ikiye bölündü. 

Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi - 2

Özellikle ABD, İngiltere ve Avusturalya’da çok sevilen ananaslı pizza, kimileri için asla kabul edilemez bir pizza türü oluyor. Peki ananaslı pizza neden tüm dünyada tartışma konusu oldu? BBC, dünya liderlerini, şefleri ve pizzaseverleri ikiye bölen bu lezzeti mercek altına aldı.

Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi - 3

TATLI YİYECEKLER ÇOK SEVİLİYOR

Oxford Üniversitesin’nden Psikolog Charles Spence, dünyada en çok tatlı olan yiyeceklerin sevildiğini ve ananaslı bir pizzanın sevilmesinin de çok normal olduğunu düşünüyor.

Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi - 4

Bir ananasın ağırlığının yüzde 12’si şekerden geliyor. Aynı zamanda asidik olan bu tropik meyvenin şekeri, asidin yarattığı keskinliği alıyor ve ortaya lezzetli bir tat çıkıyor.

Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi - 5

GENLER ETKİLİ OLABİLİR

Lezzetlere karşı hassas olma durumunun genlerden kaynaklandığı da belirtiliyor. Ekşi lezzetlere hassas olanların taşıdığı TAS2R38 geni, bu tür yiyeceklere olan bakış açısını ister istemez etkiliyor. Aynı şekilde tatlı olan yiyecekler de genlerimizden etkileniyor. Özetle ananaslı pizza seviyor veya sevmiyor oluşumuz genlerden kaynaklanıyor olabilir.

Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi - 6

ANANASIN PİŞTİĞİNİ UNUTMAYIN

Elbette ananasın pizzanın üzerinde piştiğini de unutmamak gerekiyor. Aromalı bir meyve orta derecede bir ısıya maruz kaldığında bile yoğun lezzetini kaybediyor ve ısı arttıkça ekmek benzeri bir lezzet oraya çıkıyor. Pişen bir ananas bu sebeple daha az tatlı ve ekşi oluyor.  Bu da meyvenin çok tatlı ve ekşi olmasına engel oluyor.

Dünyayı ikiye bölen pizza malzemesi - 7

HEM TATLI HEM TUZLU

Ananaslı pizzanın sevilmemesinin bir nedeni ise tatlı ve tuzlu lezzetlerin bir araya gelmesi olabilir. Kimileri bu iki farklı lezzetin karışmasından hoşlanmayabiliyor.

N-LIFE HABERLERİ

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