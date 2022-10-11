Edirne ve Kırklareli'nin 'köftede lezzet' rekabeti

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'nin bir asra yakın Osmanlı'ya başkentlik yaptığını söyledi. Kentte Osmanlı'dan gelen lezzetlerin devam ettiğini belirten Zıpkınkurt, "Tarifi Balkanlar'dan, Rumeli'den gelen meşhur Edirne köftemiz bu lezzetlerden biri. Edirne köftemizin tadı ve ünü, Kırklareli köftesinin de Tekirdağ köftesinin de önüne geçer. Edirne sadece tava ciğeriyle değil köftesiyle de meşhur bir kenttir" dedi.