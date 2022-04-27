Edirne'de padişahların misafirlerine ikram ettiği tatlılar bayram için hazırlanıyor

Edirneli şekerleme ustası Arif Meriç, insanlığın Covid-19 salgını nedeniyle sıkıntılar çektiğini söyledi. Sıkıntıların bu yıl sıfıra kadar indiğini belirten Meriç, "Hem müşterilerimiz gelmeye başladı hem de bizler ziyaretlerimize başladık. Tatlıcıların da yüzü gülmeye başladı" dedi.