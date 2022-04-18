Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti 'tava ciğer' iftar sofralarının vazgeçilmezi

TAVA CİĞERİ İÇİN KİLOMETRELERCE UZAKTAN GELİYORLAR

Bursa'dan Edirne'ye turistik gezi için gelen Fatih Bayrak, Edirne'de ramazanın ayrı bir havada geçtiğini gördüklerini belirterek, "Hem Selimiye Camisi'ni görmek hem de tava ciğer yemek için geldik. Her şey çok güzel, iftarda ciğer yedik. Çok lezizdi" şeklinde konuştu.

İstanbul'dan gelen Nail Yanık da Edirne'nin tescilli lezzeti tava ciğeri çok beğendiğini söyledi.