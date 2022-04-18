Edirne'nin coğrafi işaretli lezzeti 'tava ciğer' iftar sofralarının vazgeçilmezi

Haberler - Anadolu Ajansı | 18.04.2022 - 13:48
Coğrafi işaret belgesi alan tava ciğeri, iftar sofralarını lezzetlendiriyor.
Osmanlı'ya yüz yıla yakın başkentlik yapmış kadim şehir Edirne'de, Selimiye Camisi başta olmak üzere kentin diğer cami ve külliyelerini gezen ziyaretçiler, iftar saatinde de tava ciğerinin olduğu menülerle oruç açıyor.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirne'ye özgü tava ciğerin ilgi gördüğünü söyledi.
Tava ciğerinin dünyada en hızlı pişen yöresel yiyeceklerin başında geldiğini belirten Dinar, dananın karaciğerinden yapılan yemeğin kızgın yağda bir dakikada pişirilerek sofralara geldiğini söyledi.
Kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen ziyaretçilerin tava ciğeriyle iftarlarını açtığını anlatan Dinar, "Ramazanda Edirne'de tava ciğersiz bir iftar düşünülemez. Şehir dışından gelen ziyaretçilerin yanı sıra Edirneliler de tava ciğere ilgi gösteriyor" dedi.
Bursa'dan Edirne'ye turistik gezi için gelen Fatih Bayrak, Edirne'de ramazanın ayrı bir havada geçtiğini gördüklerini belirterek, "Hem Selimiye Camisi'ni görmek hem de tava ciğer yemek için geldik. Her şey çok güzel, iftarda ciğer yedik. Çok lezizdi" şeklinde konuştu.
İstanbul'dan gelen Nail Yanık da Edirne'nin tescilli lezzeti tava ciğeri çok beğendiğini söyledi.