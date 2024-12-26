Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor
Osmanlı mutfağında ayrı bir yere sahip olan kelle, paça ve beyin, Konya'da vatandaşların kış aylarında vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 saat pişim aşamasından geçen 3'lü, daha sonra özel baharatlarla karıştırılarak sunuma hazır hale getiriliyor.
Türk yemek kültüründe geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan ve Yörük kültürünün bir lezzeti olan sakatat grubunda olan kelle, paça ve beyin günümüzde de vazgeçilmez haline geldi.