Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor

Osmanlı mutfağında ayrı bir yere sahip olan kelle, paça ve beyin, Konya'da vatandaşların kış aylarında vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 saat pişim aşamasından geçen 3'lü, daha sonra özel baharatlarla karıştırılarak sunuma hazır hale getiriliyor.

Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor - 1

Türk yemek kültüründe geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan ve Yörük kültürünün bir lezzeti olan sakatat grubunda olan kelle, paça ve beyin günümüzde de vazgeçilmez haline geldi.

N-LIFE HABERLERİ

Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor - 2

16. yüzyılda Abdal Mehmet Külliyesi'nde okuyan öğrencilere ikram edilen ve Osmanlı mutfağında ayrı bir yere sahip olan bu lezzetler, günümüzde de yaklaşık 5 saat pişim aşamasından geçerek sunuma hazır hale geliyor.

Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor - 3

Kış aylarının gelmesiyle beraber çorba talebinin arttığını anlatan 30 yıllık çorbacı Ramazan Bademci, “Kelle paçayı hazırlarken özellikle kendi öz suyundan yapılmasına özen gösteriyoruz ve krema kullanmıyoruz. Ayak paça, hemen hemen ortalama 4 buçuk, 5 saat gibi bir pişirme aşamasından geçiyor. Kelleyi de 3 saat civarında pişiriyoruz'' dedi.

Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor - 4

Ramazan Bademci, “Üç farklı lezzet bir araya geldiğinde tam bir antibiyotiğe dönüşüyor. İnsanlar genellikle eklemlerdeki sıvı kaybını önlediği ve vücut direncini artırdığı için bu çorbayı tercih ediyor'' şeklinde konuştu.

Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor - 5

FİYATI 180 LİRADAN BAŞLIYOR

Birçok kişinin lezzeti tattıktan sonra beğendiğini anlatan Bademci, “Bu lezzetin önemli bir noktası ise sakatat bir gün önceden gelir, kovalarda bir kere yıkanıp ıslanır, ertesi gün bekler. Şu anda kelle, paça ve beyinden oluşan karışım çorbamızın normal tabağı 180 lira ama biz bakır tas yapıyoruz, bir buçuk porsiyon oluyor o da 220 liraya geliyor” dedi.

Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor - 6
Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor - 7
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