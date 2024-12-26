Eklemleri koruyup vücut direncini artırıyor: Kış gelince sofraların favorisi oldu, 5 saatte pişiyor

FİYATI 180 LİRADAN BAŞLIYOR

Birçok kişinin lezzeti tattıktan sonra beğendiğini anlatan Bademci, “Bu lezzetin önemli bir noktası ise sakatat bir gün önceden gelir, kovalarda bir kere yıkanıp ıslanır, ertesi gün bekler. Şu anda kelle, paça ve beyinden oluşan karışım çorbamızın normal tabağı 180 lira ama biz bakır tas yapıyoruz, bir buçuk porsiyon oluyor o da 220 liraya geliyor” dedi.