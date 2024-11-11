Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif

Bayat ekmek genellikle tek kullanımlık bir ürün olarak görülür, ancak biz onu atmayın demek için buradayız! Bayat ekmek, çorbadan köfteye, kadayıftan mantıya, tatlı ve tuzlu birçok tarifte kullanılabilkecek çok yönlü bir malzemedir. Hem bayat ekmeklerinizi değerlendirirken hem de bütçenizi rahatlacak 8 tarifi bir araya getirdik.

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 1

En sevdiğiniz ev yapımı ekmeği pişirmiş veya taze bir somun ekmek için yerel bir fırına uğramış olsanız da , ekmeği düzgün bir şekilde saklamış olsanız bile sonunda bayat ekmek dilimleriyle karşılaşabilirsiniz . Ancak endişelenmeyin; bayat ekmeği çeşitli lezzet dolu tariflerde yeniden kullanarak hayata döndürebilirsiniz.


İşte bayat ekmekle yapabileceğiniz bazı tarifler:

N-LIFE HABERLERİ

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 2

BAYAT EKMEK KÖFTESİ

Bayat ekmek, köfte harcında kullanılarak daha yumuşak ve lezzetli bir doku elde edilir. Ekmek, köfteye bağlayıcı görevi görür.

Malzemeler:

2 dilim bayat ekmek
500 gr kıyma
1 adet soğan (rendelenmiş)
1 adet yumurta
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber
Birkaç yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

Bayat ekmeği suya batırın ve yumuşatın.

Suyunu sıkıp kıymaya ekleyin.

Soğanı rendeleyip diğer malzemelerle karıştırın.

Karışımdan köfteler yapıp, yağda kızartın.

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 3

KISIR 

Bayat ekmek, kısırda da kullanılarak farklı bir lezzet elde edilebilir.

Malzemeler:

4 dilim bayat ekmek
1/2 çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı pul biber
1/2 çay bardağı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı şeker
1 adet limon suyu

Yapılışı:

Bayat ekmekleri ufak parçalara bölün.

Zeytinyağında hafifçe kızartın.

Üzerine domates salçası, nar ekşisi, pul biber ve baharatları ekleyip karıştırın.

Limon suyu ve tuzu da ekleyin, karıştırıp servis edin.

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 4

KURUTON 

Basit ve hızlı bir atıştırmalık yapmak isterseniz, bayat ekmeği fırında kızartabilirsiniz.

Malzemeler:

Bayat ekmek dilimleri
Zeytinyağı
Sarımsak tozu, kekik, pul biber

Yapılışı:

Ekmek dilimlerini fırın tepsisine dizin.

Üzerine zeytinyağı sürün, baharatları serpin.

180°C’de 10-15 dakika kızartın.

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 5

EKMEK KADAYIFI

Ekmek kadayıfı, bayat ekmekle yapılan geleneksel bir tatlıdır.

Malzemeler:

5 dilim bayat ekmek
1 litre süt
1 su bardağı şeker
1 tatlı kaşığı vanilin
1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:

Bayat ekmekleri küçük parçalara ayırın.

Sütü kaynatıp şekerle karıştırın.

Ekmekleri süt karışımına batırarak bir tepsiye yerleştirin.

Üzerine tereyağı ekleyin ve 180°C’de 20-25 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 6

ÇORBA

Bayat ekmek, özellikle ekmek çorbası için kullanılabilir. Yoğun bir kıvam ve lezzet elde edilir.

Malzemeler:

2 dilim bayat ekmek
1 soğan
1 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı domates salçası
4 su bardağı su ya da et suyu
Tuz, baharatlar (kimyon, karabiber, pul biber)

Yapılışı:

Ekmekleri küçük parçalara ayırın.

Soğan ve sarımsağı kavurun, salçayı ekleyin.

Suyu ekleyin, kaynamaya başlayınca bayat ekmekleri ilave edin.

Çorba kıvam alana kadar pişirin.

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 7

BAYAT EKMEK PİZZASI

Malzemeler:

4 dilim bayat ekmek (ekmek dilimlerinin büyüklüğüne göre miktarı ayarlayabilirsiniz)

2 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı olarak pizza sosu da kullanabilirsiniz)

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri (veya dilediğiniz bir peynir)

1/2 çay bardağı sucuk, salam veya dilediğiniz şarküteri ürünü (isteğe bağlı)

1 adet yeşil biber (doğranmış)

1 adet domates (doğranmış)

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı (üzerini yağlamak için)

Yapılışı:

Bayat ekmek dilimlerini, pizza tabanı olarak kullanacağınız şekilde tepsiye dizin. Eğer ekmek dilimleri çok kalınsa, bir bıçakla incecik kesebilirsiniz.

Bir kasede domates salçasını zeytinyağı, tuz, karabiber, kekik ve pul biberle karıştırın. İsterseniz biraz su ekleyerek daha akışkan bir kıvam elde edebilirsiniz.

Hazırladığınız sosu, bayat ekmek dilimlerinin üzerine güzelce sürün. Her dilimi iyice kaplayacak şekilde uygulayın.

kmeklerin üzerine rendelenmiş peynirinizi serpiştirin. Ardından doğranmış domates, biber, sucuk veya salam gibi malzemeleri ekleyin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Peynirler eriyip ekmeklerin kenarları hafifçe kızarana kadar pişmeye devam edin.

Fırından çıkan pizzaların üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirebilir ve ekstra kekik ile tatlandırabilirsiniz. Sıcak olarak servis edin.

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 8

BRUSCHETTA 

Malzemeler:

4 dilim bayat ekmek (tercihen baget ya da somun ekmek)

2 adet domates (küçük küpler halinde doğranmış)
1 diş sarımsak (ince doğranmış veya rendelenmiş)

1/4 çay bardağı zeytinyağı (ekmeği fırınlamak için)

1 tatlı kaşığı taze kekik (ya da fesleğen)

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)

1 tatlı kaşığı balzamik sirke (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı taze rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bayat ekmeği ince dilimler halinde kesin (yaklaşık 1-1.5 cm kalınlığında). Eğer ekmek çok sertse, biraz zeytinyağı sürerek yumuşatabilirsiniz.

Fırınınızı 180°C’ye ısıtın. Ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine zeytinyağı sürün. 5-7 dakika kadar fırınlayın, ya da ekmekler altın rengini alıp çıtırlaşana kadar kızartın. Ayrıca, ekmekleri bir tavada da kızartabilirsiniz.

Bir kaseye doğranmış domatesleri, ince doğranmış sarımsağı, kekik ve tuz, karabiberi ekleyin. Dilerseniz balzamik sirke de ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Karışımı iyice karıştırın.

Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine domates karışımını eşit şekilde paylaştırın.

Taze rendelenmiş parmesan peyniri veya başka bir peynir türü eklemek, bruschettanın lezzetini daha da zenginleştirecektir. Peynirinizi üzerine serpiştirebilirsiniz.

Fırınlanmış bruschettaları sıcak olarak servis edin. Dilerseniz üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirebilirsiniz.

Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif - 9

BAYAT EKMEK MANTISI

Malzemeler:

4 dilim bayat ekmek (ekmek dilimlerini küçük parçalara ayıracağız)

200 gr kıyma (isteğe bağlı olarak tavuk kıyması veya karışık kıyma kullanılabilir)

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı sıvı yağ veya tereyağı

Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı (veya sıvı yağ)

1 çay kaşığı pul biber

1 çay bardağı yoğurt

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Bayat ekmekleri küçük küpler halinde doğrayın. Ekmekler ne kadar bayatsa, o kadar iyi olacaktır, çünkü bayat ekmekler daha iyi dağılır ve mantı dokusunu oluşturur.

Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve kıymayı ekleyip kavurun. Kıyma iyice piştikten sonra, rendelenmiş soğanı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ardından domates salçasını ve baharatları (tuz, karabiber, pul biber, kekik) ekleyin. Sıcak suyu da ilave edip karıştırın. Harcı 5 dakika kadar pişirin ve sonra ocaktan alın.

Bayat ekmek küplerini bir kaba alın ve üzerine biraz sıcak su ekleyerek yumuşatın. Ekmeklerin fazla suyu çekmemesi için dikkat edin; ekmekler sadece hafifçe yumuşamış olmalı.

Ekmekler yumuşadıktan sonra, hazırladığınız kıymalı iç harcı ekmeklerin üzerine koyun. Bu karışımı iyice karıştırın, böylece ekmekler iç harcı emmiş olur.

Karışımı fırın tepsisine yayın. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Fırında hafifçe kızarmalarını sağlamak için üzerini kontrollü bir şekilde pişirin.

Sos için, bir tavada tereyağını eritin ve pul biberi ekleyin. Birkaç saniye kavurduktan sonra, ocaktan alıp biraz soğumaya bırakın. Aynı zamanda, yoğurdu bir kaba alıp üzerine bir diş sarımsak rendesi ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı).

Fırından çıkan bayat ekmek mantısını servis tabaklarına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Son olarak, tereyağlı sosu üzerine gezdirin.

DAHA FAZLA GÖSTER