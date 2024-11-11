Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif

BAYAT EKMEK MANTISI
Malzemeler:
4 dilim bayat ekmek (ekmek dilimlerini küçük parçalara ayıracağız)
200 gr kıyma (isteğe bağlı olarak tavuk kıyması veya karışık kıyma kullanılabilir)
1 adet küçük soğan (rendelenmiş)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı sıcak su
Tuz, karabiber, pul biber
1 tatlı kaşığı kekik (isteğe bağlı)
1/2 çay bardağı sıvı yağ veya tereyağı
Sos İçin:
2 yemek kaşığı tereyağı (veya sıvı yağ)
1 çay kaşığı pul biber
1 çay bardağı yoğurt
1 diş sarımsak (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Bayat ekmekleri küçük küpler halinde doğrayın. Ekmekler ne kadar bayatsa, o kadar iyi olacaktır, çünkü bayat ekmekler daha iyi dağılır ve mantı dokusunu oluşturur.
Bir tavada sıvı yağı ısıtın ve kıymayı ekleyip kavurun. Kıyma iyice piştikten sonra, rendelenmiş soğanı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun. Ardından domates salçasını ve baharatları (tuz, karabiber, pul biber, kekik) ekleyin. Sıcak suyu da ilave edip karıştırın. Harcı 5 dakika kadar pişirin ve sonra ocaktan alın.
Bayat ekmek küplerini bir kaba alın ve üzerine biraz sıcak su ekleyerek yumuşatın. Ekmeklerin fazla suyu çekmemesi için dikkat edin; ekmekler sadece hafifçe yumuşamış olmalı.
Ekmekler yumuşadıktan sonra, hazırladığınız kıymalı iç harcı ekmeklerin üzerine koyun. Bu karışımı iyice karıştırın, böylece ekmekler iç harcı emmiş olur.
Karışımı fırın tepsisine yayın. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirin ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Fırında hafifçe kızarmalarını sağlamak için üzerini kontrollü bir şekilde pişirin.
Sos için, bir tavada tereyağını eritin ve pul biberi ekleyin. Birkaç saniye kavurduktan sonra, ocaktan alıp biraz soğumaya bırakın. Aynı zamanda, yoğurdu bir kaba alıp üzerine bir diş sarımsak rendesi ekleyebilirsiniz (isteğe bağlı).
Fırından çıkan bayat ekmek mantısını servis tabaklarına alın ve üzerine sarımsaklı yoğurdu dökün. Son olarak, tereyağlı sosu üzerine gezdirin.