Ekmek israfına son: Pizzadan kısıra, kadayıftan mantıya... Bayat ekmekle yapılan 8 tarif

BRUSCHETTA

Malzemeler:



4 dilim bayat ekmek (tercihen baget ya da somun ekmek)



2 adet domates (küçük küpler halinde doğranmış)

1 diş sarımsak (ince doğranmış veya rendelenmiş)



1/4 çay bardağı zeytinyağı (ekmeği fırınlamak için)



1 tatlı kaşığı taze kekik (ya da fesleğen)





Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre)



1 tatlı kaşığı balzamik sirke (isteğe bağlı)



1/2 çay bardağı taze rendelenmiş parmesan peyniri (isteğe bağlı)



Yapılışı:



Bayat ekmeği ince dilimler halinde kesin (yaklaşık 1-1.5 cm kalınlığında). Eğer ekmek çok sertse, biraz zeytinyağı sürerek yumuşatabilirsiniz.



Fırınınızı 180°C’ye ısıtın. Ekmek dilimlerini fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine zeytinyağı sürün. 5-7 dakika kadar fırınlayın, ya da ekmekler altın rengini alıp çıtırlaşana kadar kızartın. Ayrıca, ekmekleri bir tavada da kızartabilirsiniz.



Bir kaseye doğranmış domatesleri, ince doğranmış sarımsağı, kekik ve tuz, karabiberi ekleyin. Dilerseniz balzamik sirke de ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Karışımı iyice karıştırın.



Kızarmış ekmek dilimlerinin üzerine domates karışımını eşit şekilde paylaştırın.



Taze rendelenmiş parmesan peyniri veya başka bir peynir türü eklemek, bruschettanın lezzetini daha da zenginleştirecektir. Peynirinizi üzerine serpiştirebilirsiniz.



Fırınlanmış bruschettaları sıcak olarak servis edin. Dilerseniz üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirebilirsiniz.