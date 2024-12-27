En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi?
Binlerce yıl boyunca çeşitli sağlık sorunlarını iyileştirdiği bilinen bal; protein, aminoasit, mineraller ve vitaminler yönünden zengin bir besindir. Süzme bal ve petek balın faydaları, kişilerin ihtiyaçlarına göre değişebilir ancak yapılan bazı bilimsel araştırmalar, süzme baldaki doğal bileşenlerin, filtrasyon süreci esnasında kaybolduğunu ortaya koydu.
Petekten çıkarıldıktan sonra süzülüp temizlenen ve filtre edilen bala ''süzme bal'' denir. Bu işlem sırasında bal;, mum, polen ve diğer yabancı maddelerden arındırılır. Araştırmalar, süzme balın antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğunu belirtse de, süzme bal hakkında olumsuz bulgular da vardır.