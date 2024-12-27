En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi?

Binlerce yıl boyunca çeşitli sağlık sorunlarını iyileştirdiği bilinen bal; protein, aminoasit, mineraller ve vitaminler yönünden zengin bir besindir. Süzme bal ve petek balın faydaları, kişilerin ihtiyaçlarına göre değişebilir ancak yapılan bazı bilimsel araştırmalar, süzme baldaki doğal bileşenlerin, filtrasyon süreci esnasında kaybolduğunu ortaya koydu.

En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi? - 1

Petekten çıkarıldıktan sonra süzülüp temizlenen ve filtre edilen bala ''süzme bal'' denir. Bu işlem sırasında bal;, mum, polen ve diğer yabancı maddelerden arındırılır. Araştırmalar, süzme balın antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğunu belirtse de, süzme bal hakkında olumsuz bulgular da vardır.

N-LIFE HABERLERİ

En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi? - 2

2015 yılında yapılan bir araştırma, balın içerdiği glikoz oksidaz enziminin, antibakteriyel etkileri artıran önemli bir bileşik olduğunu ortaya koydu. Süzme balda yüksek miktarda bulunan antioksidan maddeler, vücudun serbest radikallerle savaşmasına yardımcı olarak hücre hasarını engeller ve yaşlanma karşıtı etki gösterir.

En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi? - 3

Ancak 2020 yılında yapılan bir meta-analizde, süzme balın filtrasyon süreci sırasında bazı polen ve bal mumu partiküllerinin kaybolması nedeniyle tüm doğal bileşenlerinden arındığı keşfedildi.

En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi? - 4

Petek balı ise doğrudan peteklerden çıkarılan ve içerisinde mum ve polen gibi doğal bileşenleri barındıran bal türüdür. Petek balının doğal yapısı, onu sağlık açısından daha besleyici kılar.

En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi? - 5

Araştırmalar, propolisin güçlü bir antimikrobiyal madde olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ortaya koydu. Propolis, bakterileri, virüsleri ve mantarları öldüren özellikleriyle tanınırken, polen ise anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir. Petek balının bu bileşenleri taşıması, özellikle bağışıklık sistemi, sindirim sağlığı ve alerjiler üzerinde olumlu etkiler yaratır.


En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi? - 6

Ancak petek palı, bazı bireyler için sindirimi zor bir bal türü olabilir. Ayrıca, petek balı, yüksek kalorili olabileceği için aşırı tüketiminden kaçınılması önerilir.

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