En faydalı bal türü hangisi? Süzme mi petek mi?

Petekten çıkarıldıktan sonra süzülüp temizlenen ve filtre edilen bala ''süzme bal'' denir. Bu işlem sırasında bal;, mum, polen ve diğer yabancı maddelerden arındırılır. Araştırmalar, süzme balın antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olduğunu belirtse de, süzme bal hakkında olumsuz bulgular da vardır.