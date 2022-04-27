Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı

Haberler - Anadolu Ajansı | 27.04.2022 - 14:48 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 14:52

Erzurum'da yüksek rakımda yetişen koyun ve kuzuların etiyle yapılan ünlü cağ kebabı, Ramazan ayının en sevilen lezzetlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı - 1

Erzurum’un geleneksel lezzeti cağ kebabı, özel baharatları ve pişirilme tekniğiyle Ramazan’ın sıkça tüketiliyor.

Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı - 2

Pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye edilen koyun ve kuzu etleri, dinlendirme aşamasının ardından parçalar halinde "cağ" adı verilen şişlere takılıp odun ateşine bırakılıyor.

Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı - 3

4 GÜN TERBİYE EDİLİYOR

Erzurum'un 22 Şubat 2010'da coğrafi işaretle tescillenen lezzeti cağ kebabının yapıldığı et, pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor. Dinlendirme aşamasının ardından etler parçalar halinde "cağ" adı verilen şişlere takılıyor.

Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı - 4

Yatık olarak özel odun ateşinde pişirilen cağ kebabının, ateşin kuvveti ve yakınlığı, yavaş yavaş pişirilmesi ve yüksek rakımda beslenen kuzu etlerinin kullanılması gibi nedenlerle özel bir tadı bulunuyor.

Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı - 5

Koyun veya kuzu etinden yapılan bu lezzet, Ramazan ayında da kentteki birçok işletme, iftarda müşterilerine sunuyor.

İşte Erzurum'un tescilli lezzeti Cağ Kebabı..

Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı - 6
Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı - 7
Erzurum'un tescilli lezzeti: Cağ kebabı - 8

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