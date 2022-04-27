Haberler - Anadolu Ajansı | 27.04.2022 - 14:48 - Son Güncelleme : 27.04.2022 - 14:52
Erzurum’un geleneksel lezzeti cağ kebabı, özel baharatları ve pişirilme tekniğiyle Ramazan’ın sıkça tüketiliyor.
Pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye edilen koyun ve kuzu etleri, dinlendirme aşamasının ardından parçalar halinde "cağ" adı verilen şişlere takılıp odun ateşine bırakılıyor.
Erzurum'un 22 Şubat 2010'da coğrafi işaretle tescillenen lezzeti cağ kebabının yapıldığı et, pişirilmeden yaklaşık 4 gün öncesinden soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor. Dinlendirme aşamasının ardından etler parçalar halinde "cağ" adı verilen şişlere takılıyor.
Yatık olarak özel odun ateşinde pişirilen cağ kebabının, ateşin kuvveti ve yakınlığı, yavaş yavaş pişirilmesi ve yüksek rakımda beslenen kuzu etlerinin kullanılması gibi nedenlerle özel bir tadı bulunuyor.
Koyun veya kuzu etinden yapılan bu lezzet, Ramazan ayında da kentteki birçok işletme, iftarda müşterilerine sunuyor.
İşte Erzurum'un tescilli lezzeti Cağ Kebabı..