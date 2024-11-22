Eşkıya kebabı olarak da biliniyor: Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, tadı damak çatlatıyor
Osmanlı döneminden günümüze kadar geldiği bilinen cağ kebabı, bazı yörelerde ''eşkıya kebabı'' adıyla da biliniyor. Erzurumluların favori yemeklerinin başında gelen cağ kebabı, lezzetini uzun süre ateşte pişmesinden alıyor.
2010 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ''Erzurum Oltu Cağ Kebabı'' olarak tescillenen ve coğrafi işaret alan cağ kebabı, Türkiye'de Erzurum'dan sonra en çok Kars, Artvin ve Kayseri'de tüketiliyor.