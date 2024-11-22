Eşkıya kebabı olarak da biliniyor: Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, tadı damak çatlatıyor

Osmanlı döneminden günümüze kadar geldiği bilinen cağ kebabı, bazı yörelerde ''eşkıya kebabı'' adıyla da biliniyor. Erzurumluların favori yemeklerinin başında gelen cağ kebabı, lezzetini uzun süre ateşte pişmesinden alıyor.

Eşkıya kebabı olarak da biliniyor: Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, tadı damak çatlatıyor - 1

2010 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ''Erzurum Oltu Cağ Kebabı'' olarak tescillenen ve coğrafi işaret alan cağ kebabı, Türkiye'de Erzurum'dan sonra en çok Kars, Artvin ve Kayseri'de tüketiliyor.

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Eşkıya kebabı olarak da biliniyor: Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, tadı damak çatlatıyor - 2

Cağ kebabı adını ''cağ'' adı verilen şişlerden alıyor. Önceden terbiye edilmiş etin yatık bir şişe geçirilip odun ateşi üzerinde pişirilmesiyle hazırlanan bu kebaba, bazı yörelerde ''eşkıya kebabı'' da deniyor.

Eşkıya kebabı olarak da biliniyor: Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, tadı damak çatlatıyor - 3

CAĞ KEBABI TARİFİ

  • 1 adet kuzu budu (yağsız ve sinirsiz)
  • 1 adet soğan
  • 100 gr yoğurt
  • yeterli miktarda lavaş ekmeği
  • 4 adet domates
  • 6-7 adet yeşilbiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
Eşkıya kebabı olarak da biliniyor: Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, tadı damak çatlatıyor - 4

YAPILIŞI:

Kuzu budundan, parmak kalınlığında yapraklar kesin. Yoğurt, karabiber, tuz ve yemeklik doğranmış soğanı karıştırın ve etleri hazırlamış olduğunuz bu terbiyede 24 saat bekletin.
Bir günün sonunda, yaprak halindeki etleri, kebabın özelliği olan şişe takın ve yatık haldeyken ateşte çevirerek kızartın.

Eşkıya kebabı olarak da biliniyor: Osmanlı'dan günümüze kadar geldi, tadı damak çatlatıyor - 5

Pişen kısımlarından tıpkı dönerde olduğu gibi ince parçalar keserek, cağ kebabına mahsus küçük şişlere takarak, yanında yine ateşte pişmiş, domates, biber, kuru soğan ve lavaş ekmeği ile servis yapın.

Afiyet olsun.

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