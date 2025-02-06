Eşsiz "ulusal lezzet" olarak kabul ediliyor: Tadını dünyaya tanıtıyor

Yemeğin en önemli kısmının, acı yaprakların temizlenmesi ve acılığının giderilmesi olduğunu vurgulayan Falone, "Yaprakları birkaç kez ovup, yıkamak gerekiyor. Ne kadar iyi arındırılırsa, Ndole'nin tadı o kadar dengeli olur. Bir yanda yapraklar temizlenirken, diğer yanda içine sarımsak, soğan ve bazı baharatların eklendiği yer fıstıkları haşlanıp, ezilerek kremsi bir kıvam alana kadar öğütülüyor." diye konuştu.



Falone, fıstık sosunun yemeğe özgü o eşsiz dokuyu verdiğini belirterek, "Ne çok yoğun ne de çok sıvı olmalı." ifadesini kullandı.



Daha sonra geniş bir tencerede ısıtılan palmiye yağında, doğranmış soğan ve sarımsakların kavrulduğunu, bunun Ndole'a derin bir aroma kattığını belirten Falone, şunları söyledi:





