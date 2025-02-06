Eşsiz "ulusal lezzet" olarak kabul ediliyor: Tadını dünyaya tanıtıyor
Kamerun'un zengin mutfak kültürünü dünyaya tanıtan "Ndole", eşsiz "ulusal lezzet" olarak kabul ediliyor.
Yer fıstığı, acı yapraklar ve et ya da deniz ürünleriyle hazırlanan Ndole, tadının yanı sıra Kamerun'un kültürel mirasını ve toplumsal birlikteliğini yansıtmasıyla da öne çıkıyor.
Kamerun'da asırlardır sofraları süsleyen Ndole, aile yemeklerinden resmi davetlere kadar her yerde tüketiliyor.
Ülkenin ulusal kimliğini temsil eden bir gastronomi simgesi olan Ndole, hem yerel pazarlarda hem en lüks restoranlarda kendine yer buluyor.