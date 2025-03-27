Ev yapımı cevizli baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır?

EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı



Bir leğen içinde malzemelerin hepsi karıştırılıp hamur yoğrulur. Hamur, kisiren (hamur kesme aleti) yardımı ile büyük parçalar halinde kesilir ve daha küçük parçalara bölünüp meleske/beze düzülür. Meleskelerin kolay açılması için hamurun üzerine nişasta ve un karışımı uğra atılır. Meleskeler, kullanılacak sininin boyutuna göre çok ince bir şekilde açılır. Yağlanmış tepsi üzerine önce 4 ekmek yayılır. 4. ekmekten itibaren her iki sırada bir çiyesi (kabuklu kuruyemiş içi) yayılır. Son 4 ekmekte çiye kullanılmaz. Bir tepside yaklaşık otuz ekmek bulunmaktadır. Ekmek yayma işlemi bittikten sonra keskin bir bıçakla dikkatli bir şekilde baklavanın şekli verilir.

Dilimlenmiş tepsinin üzerine tercihe göre tereyağı / margarin ya da ikisinin karışımı eritilerek; tepside ıslanmayan yüzey kalmayacak şekilde, kaşık yardımıyla kızarmış yağ dökülür.





