Ev yapımı cevizli baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır?

Bayram sofralarının ve özel davetlerin vazgeçilmezi olan baklava, özenle hazırlandığında damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Evde cevizli baklava yapmak, biraz sabır ve dikkat gerektirir ancak sonuç buna fazlasıyla değer. Ev yapımı cevizli baklava tarifi ve püf noktalarını derledik...

Ev yapımı cevizli baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır? - 1

Bayram sofralarının, özel davetlerin ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan cevizli ev baklavası, mis gibi kokusu ve damak çatlata lezzetiyle yeniden günemde. Evde yapılan baklavanın lezzeti, annelerimizin ve ninelerimizin tarifleriyle bambaşka bir boyut kazanıyor. 

Evde cevizli baklava yapmak zahmetli gibi görünse de sonuç her zaman muhteşem oluyor. İlk lokmada ağızda dağılan kat kat yufkalar, bol cevizli iç harcı ve tam kararında şerbetiyle cevizli ev baklavası, herkesin favorisi haline geliyor.

Bayramlarınıza ve özel anlarınıza tatlı bir dokunuş yapmak istiyorsanız, ev yapımı cevizli baklavayı denemeyi unutmayın!

N-LIFE HABERLERİ

Ev yapımı cevizli baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır? - 2

CEVİZLİ BAKLAVA MALZEMELERİ

Malzemeleri

Hamurunun Malzemeleri: Un, su, süt, yumurta, sirke, sıvıyağ, karbonat.

Uğrasının (hamuru açmak için kullanılır) Malzemeleri: Un, nişasta.

Çiye (Ara) Malzemesi: Dövülmüş ceviz.

Şerbetinin Malzemeleri: Şeker, su, limon suyu.

Üst Malzemeleri: Tercihe göre tereyağı ya da margarin.

Ev yapımı cevizli baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır? - 3

EV YAPIMI CEVİZLİ BAKLAVA NASIL YAPILIR?

Hazırlanışı

Bir leğen içinde malzemelerin hepsi karıştırılıp hamur yoğrulur. Hamur, kisiren (hamur kesme aleti) yardımı ile büyük parçalar halinde kesilir ve daha küçük parçalara bölünüp meleske/beze düzülür. Meleskelerin kolay açılması için hamurun üzerine nişasta ve un karışımı uğra atılır. Meleskeler, kullanılacak sininin boyutuna göre çok ince bir şekilde açılır. Yağlanmış tepsi üzerine önce 4 ekmek yayılır. 4. ekmekten itibaren her iki sırada bir çiyesi (kabuklu kuruyemiş içi) yayılır. Son 4 ekmekte çiye kullanılmaz. Bir tepside yaklaşık otuz ekmek bulunmaktadır. Ekmek yayma işlemi bittikten sonra keskin bir bıçakla dikkatli bir şekilde baklavanın şekli verilir.
Dilimlenmiş tepsinin üzerine tercihe göre tereyağı / margarin ya da ikisinin karışımı eritilerek; tepside ıslanmayan yüzey kalmayacak şekilde, kaşık yardımıyla kızarmış yağ dökülür.


Ev yapımı cevizli baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır? - 4

BAKLAVA ŞERBETİ NASIL HAZIRLANIR?

Şerbetinin Hazırlanışı

Su ve şeker bir tencerede kaynatılır ve içine limon suyu eklenir. Karışım 10 dakika kadar kısık ateşte, kıvam alasıya kadar kaynatılır. Orta hararetli fırında iyice pişen ve üzeri kızaran baklava tepsileri fırından çıkartılır ve hazırlanmış olan şerbeti dökülür.

Ev yapımı cevizli baklava tarifi: Baklava nasıl yapılır? - 5

CEVİZLİ BAKLAVA PÜF NOKTASI

Cevizin Kalitesi Lezzeti Belirliyor

Baklavanın iç harcında kullanılan ceviz de son derece önemli. Yüksek kaliteli, taze ve iri doğranmış cevizler, baklavaya o özgün kıtır dokuyu ve zengin aromayı kazandırıyor. Bazı tariflerde cevizle beraber fındık veya badem de eklenerek farklı lezzet tonları elde edilebiliyor.

Şerbetin Püf Noktası

Baklavanın olmazsa olmazı şerbet, doğru kıvamda hazırlandığında tatlının lezzetini taçlandırıyor. Geleneksel tariflerde şerbetin ne çok koyu ne de çok sıvı olmaması öneriliyor. Sıcak baklavaya soğuk şerbet dökülerek tatlının tam kararında çekmesi sağlanıyor.

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