Evde pizzayı yanlış pişiriyormuşuz: Restoran kalitesinin sırrı buymuş

Evde Pizza Yapmanın İpuçları:



Yumuşak, elastik hamur ve hafif kabuk elde edin.



Fırını en yüksek sıcaklığa ısıtın ve sıcak hava pişirme ile alt ısıtmayı etkinleştirin.



Pizza taşı kullanıyorsanız, en az 30 dakika önceden ısıtın; fırın tepsisini ters çevirmek de işe yarayabilir.



Alt raf, çıtır bir kabuk için idealdir, ancak aşırı kızarmamaya dikkat edin.



İnce hamur için 7-9 dakika, kalın hamur için ise 12 dakika pişirin.



Pizzanın en mükemmel şekilde pişmesi için uzmanların önerilerine uymak, lezzetli ve çıtır bir sonuç almanızı sağlayacaktır.