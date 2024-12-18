Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı

PEYNİRİN FAYDALARI

Peynir, diş sağlığını korumak için de faydalı bir besindir. İçerdiği kalsiyum ve fosfor, diş minesini güçlendirir. Peynirin asidik özellikleri nötralize ederek dişlerdeki asidik tahribatı engelleyebilir. Birçok araştırma, peynirin diş çürümelerinin önlenmesine yardımcı olabileceğini ve ağız içi pH dengesini koruyabileceğini ortaya koymuştur. Journal of Dentistry dergisinde yayımlanan bir araştırmada, peynirin dişlerin çürük oluşumuna karşı koruma sağladığı bildirilmiştir.

Fermente peynirler, probiyotik bakteriler içerir. Probiyotikler, sindirim sağlığını iyileştirebilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olabilir. International Dairy Journal'da yapılan bir araştırma, probiyotik peynirlerin bağırsak sağlığına olumlu etkileri olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini keşfetti.