Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı

İçeriğindeki yüksek protein ve kalsiyum oranı ile birçok peynir çeşidi gibi kemik sağlığını koruyan ezine peyniri, ideal düzeyde tüketildiğinde kilo kontrolüne de yardımcı oluyor.

Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı - 1

Ezine peyniri, özellikle koyun sütü ile yapıldığı için protein açısından zengindir. Proteinler, tokluk hissi yaratabilir ve daha az kalori almanızı sağlayabilir. 

2008 yılında yapılan bir çalışma, protein açısından zengin diyetlerin kilo kaybı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve yağ kaybını artırdığını gösterdi.

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Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı - 2

AŞIRI TÜKETİMİNE DİKKAT

Peynirin kalsiyum içeriği, kemik sağlığı için önemlidir ve bazı araştırmalar, kalsiyumun vücutta yağ depolanmasını azaltabileceğini ortaya koymuştur. Uzmanlar, yeterli kalsiyum alımının kilo kaybını desteklediğini belirtiyor.

Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı - 3

PEYNİRİN FAYDALARI

Peynir, diş sağlığını korumak için de faydalı bir besindir. İçerdiği kalsiyum ve fosfor, diş minesini güçlendirir. Peynirin asidik özellikleri nötralize ederek dişlerdeki asidik tahribatı engelleyebilir. Birçok araştırma, peynirin diş çürümelerinin önlenmesine yardımcı olabileceğini ve ağız içi pH dengesini koruyabileceğini ortaya koymuştur. Journal of Dentistry dergisinde yayımlanan bir araştırmada, peynirin dişlerin çürük oluşumuna karşı koruma sağladığı bildirilmiştir.

Fermente peynirler, probiyotik bakteriler içerir. Probiyotikler, sindirim sağlığını iyileştirebilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir ve bağırsak florasını düzenlemeye yardımcı olabilir. International Dairy Journal'da yapılan bir araştırma, probiyotik peynirlerin bağırsak sağlığına olumlu etkileri olduğunu ve bağışıklık sistemini güçlendirebileceğini keşfetti.

Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı - 4

European Journal of Clinical Nutrition'da yayımlanan bir çalışmada, peynirin doymuş yağlarının kalp hastalıkları riskini arttırmadan, kalp sağlığını olumlu etkileyebileceği sonucuna varılmıştır. 

Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı - 5

Peynirin içeriğindeki bazı vitaminler ve mineraller, bağışıklık sistemini destekleyebilir. Özellikle A vitamini, D vitamini ve çinko gibi besinler bağışıklık fonksiyonları için önemlidir. Journal of Nutritional Biochemistry dergisinde yayımlanan bir çalışmada, peynirdeki bu besin öğelerinin bağışıklık tepkilerini artırabileceği ve hastalıklara karşı direnci güçlendirebileceği vurgulanmıştır.

Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı - 6

Bazı araştırmalar, peynirin içerdiği biyolojik olarak aktif bileşenlerin kanser riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Özellikle fermente peynirlerin anti-kanserojen özelliklere sahip olabileceği ileri sürülmektedir. Journal of Agricultural and Food Chemistry dergisinde yayımlanan bir araştırma, peynirin içeriğindeki bazı bileşenlerin, kanser hücrelerinin büyümesini engellediğini ortaya koymuştur. Ancak bu etkilerin daha fazla araştırılmaya ihtiyacı vardır.

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