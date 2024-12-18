Ezine peyniri zayıflatır mı? Kilo verme üzerindeki etkisi merak uyandırdı
İçeriğindeki yüksek protein ve kalsiyum oranı ile birçok peynir çeşidi gibi kemik sağlığını koruyan ezine peyniri, ideal düzeyde tüketildiğinde kilo kontrolüne de yardımcı oluyor.
Ezine peyniri, özellikle koyun sütü ile yapıldığı için protein açısından zengindir. Proteinler, tokluk hissi yaratabilir ve daha az kalori almanızı sağlayabilir.
2008 yılında yapılan bir çalışma, protein açısından zengin diyetlerin kilo kaybı üzerinde olumlu etkiler yarattığını ve yağ kaybını artırdığını gösterdi.