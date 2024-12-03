Faydalarıyla kelle paça ve işkembe çorbasını solluyor! 2 diş sarımsak ile lezzeti 10'a katlanıyor: Soğuk kış günlerinin favorisi

YAPILIŞI:

Mantarları temizleyip dilimleyin. Eğer büyük mantar kullanıyorsanız, ince ince doğrayabilirsiniz. Bir tencerede tereyağını eritin. Soğanı küçük doğrayın ve tereyağında, soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Ardından ince doğranmış sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.



Dilimlenmiş mantarları tencereye ekleyin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar, yaklaşık 7-8 dakika kadar soteleyin. Sotelediğiniz mantarlara unu ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun. Bu, çorbanın kıvamını artıracaktır.

Tavuk suyu veya sebze suyu (veya suyu) ekleyin ve karıştırın. Çorbayı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısarak 10-15 dakika kadar pişirin. Çorba piştikten sonra, içine kremayı ekleyin ve karıştırın. Ardından tuz ve karabiberle tatlandırın. Eğer çorbanın daha kremsi bir dokusu olmasını isterseniz, yarım çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Eğer çorbanın daha pürüzsüz olmasını isterseniz, bir el blenderı kullanarak çorbayı pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Eğer kıvamı çok yoğun olduysa, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Dilerseniz üzerine taze kekik veya maydanoz serperek sıcak servis edin.



Afiyet olsun...