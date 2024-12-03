Faydalarıyla kelle paça ve işkembe çorbasını solluyor! 2 diş sarımsak ile lezzeti 10'a katlanıyor: Soğuk kış günlerinin favorisi
Soğuk kış günlerinin favori çorbası olan kremalı mantar çorbası, genellikle sebze suyu veya tavuk suyu ile pişirilen mantarların üzerine krema eklenerek zenginleştiriliyor. Kremalı mantar çorbası, lezzetinin yanı sıra genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.
Mantar çorbası, bağışıklık sistemini destekleyen ve vücudun savunmasını artıran antioksidanlar, D vitamini ve selenyum içerir. Bu da hastalıklara karşı vücudu güçlendirmeye yardımcı olur.
Mantar çorbası, lif açısından da zengindir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Lif, sindirim sürecini iyileştirir ve bağırsak hareketlerini destekler.