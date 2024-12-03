Faydalarıyla kelle paça ve işkembe çorbasını solluyor! 2 diş sarımsak ile lezzeti 10'a katlanıyor: Soğuk kış günlerinin favorisi

Soğuk kış günlerinin favori çorbası olan kremalı mantar çorbası, genellikle sebze suyu veya tavuk suyu ile pişirilen mantarların üzerine krema eklenerek zenginleştiriliyor. Kremalı mantar çorbası, lezzetinin yanı sıra genel sağlık üzerindeki faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Faydalarıyla kelle paça ve işkembe çorbasını solluyor! 2 diş sarımsak ile lezzeti 10'a katlanıyor: Soğuk kış günlerinin favorisi - 1

Mantar çorbası, bağışıklık sistemini destekleyen ve vücudun savunmasını artıran antioksidanlar,  D vitamini ve selenyum içerir. Bu da hastalıklara karşı vücudu güçlendirmeye yardımcı olur.

Mantar çorbası, lif açısından da zengindir ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sağlar. Lif, sindirim sürecini iyileştirir ve bağırsak hareketlerini destekler. 

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Faydalarıyla kelle paça ve işkembe çorbasını solluyor! 2 diş sarımsak ile lezzeti 10'a katlanıyor: Soğuk kış günlerinin favorisi - 2

Kremalı mantar çorbasında vücuttaki iltihapları azaltmaya yardımcı olan bileşenler bulunur. Bu, eklem sağlığı ve genel vücut sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Mantar, özellikle mantar çeşitlerine göre farklılık gösterebilecek şekilde, ruh halini iyileştirebilecek ve beyin sağlığını destekleyebilecek bileşenler içerir. Mantarda bulunan bazı bileşikler, zihinsel sağlığı koruyarak depresyon ve anksiyete ile mücadeleye yardımcı olabilir.

Faydalarıyla kelle paça ve işkembe çorbasını solluyor! 2 diş sarımsak ile lezzeti 10'a katlanıyor: Soğuk kış günlerinin favorisi - 3

Kremalı mantar çorbası, kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olan düşük yağ içeriği ile bilinir. Bazı mantar çeşitleri, kalp sağlığına da faydalıdır.

Mantar, beyin fonksiyonlarını iyileştirebilecek, hafızayı güçlendirebilecek ve yaşa bağlı beyin hastalıklarını önleyebilecek bileşenler yönünden zengindir.

Faydalarıyla kelle paça ve işkembe çorbasını solluyor! 2 diş sarımsak ile lezzeti 10'a katlanıyor: Soğuk kış günlerinin favorisi - 4

KREMALI MANTAR ÇORBASI NASIL HAZIRLANIR?

Malzemeler:

  • 500 gram mantar (tercihen beyaz mantar veya kestane mantarı)
  • 1 adet soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 yemek kaşığı tereyağı (veya zeytinyağı)
  • 1 çay bardağı krema
  • 1 buçuk litre tavuk suyu veya sebze suyu (ya da su)
  • 1 yemek kaşığı un
  • Tuz (isteğe göre)
  • Karabiber (isteğe göre)
  • Kekik veya taze maydanoz (isteğe göre)
  • Yarım çay bardağı süt (isteğe bağlı, çorbanın daha kremsi olması için)


Faydalarıyla kelle paça ve işkembe çorbasını solluyor! 2 diş sarımsak ile lezzeti 10'a katlanıyor: Soğuk kış günlerinin favorisi - 5

YAPILIŞI:

Mantarları temizleyip dilimleyin. Eğer büyük mantar kullanıyorsanız, ince ince doğrayabilirsiniz. Bir tencerede tereyağını eritin. Soğanı küçük doğrayın ve tereyağında, soğanlar yumuşayana kadar kavurun. Ardından ince doğranmış sarımsakları ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

Dilimlenmiş mantarları tencereye ekleyin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar, yaklaşık 7-8 dakika kadar soteleyin. Sotelediğiniz mantarlara unu ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun. Bu, çorbanın kıvamını artıracaktır.

Tavuk suyu veya sebze suyu (veya suyu) ekleyin ve karıştırın. Çorbayı kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısarak 10-15 dakika kadar pişirin. Çorba piştikten sonra, içine kremayı ekleyin ve karıştırın. Ardından tuz ve karabiberle tatlandırın. Eğer çorbanın daha kremsi bir dokusu olmasını isterseniz, yarım çay bardağı süt de ekleyebilirsiniz. Eğer çorbanın daha pürüzsüz olmasını isterseniz, bir el blenderı kullanarak çorbayı pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Eğer kıvamı çok yoğun olduysa, biraz daha sıcak su ekleyebilirsiniz. Dilerseniz üzerine taze kekik veya maydanoz serperek sıcak servis edin.

Afiyet olsun...

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