Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Bayram sofralarında baş köşede yer alıyor

''BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE TAŞIMAK İÇİN ÇABA GÖSTERİYORUZ''

Bayram kömbesi yapan Arabanlı kadınlardan 79 yaşındaki Güllü Şan Işık, şu ifadeleri kullandı:

"Ben, anamdan öğrendiğim saç arası kömbe geleneğini her Ramazan Bayramı'nda yaşatıyorum. Ben de bu güzel geleneğin kaybolmamadan kuşaktan kuşağa sürdürülmesi için çocuklarıma ve torunlarıma öğretiyorum. Her yıl Ramazan Bayramı’na bir hafta kala komşu, eş-dost ve akraba kadınlar olarak bir araya toplanarak iftardan sonra başladığımız saç arası kömbe yapımını sürdürüyoruz. Ninelerimiz, annelerimiz bu geleneği sürdürmüş, bu zamana kadar taşımış. Biz de bizden sonraki nesillere taşımak için çaba gösteriyoruz.

Ramazan bayramlarında, bayramlaşmak için evimize gelen eş-dost, akraba ve yakınlarımıza çayla ikram ettiğimiz yöremizin geleneksel saç arası kömbesi misafirlerimiz tarafından, pastanelerde satılan kuru pastalardan daha farklı bir tadı ve kendine has lezzeti olduğu için çok beğeniliyor.''