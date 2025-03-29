Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Bayram sofralarında baş köşede yer alıyor
Gaziantep’in Araban ilçesinde Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmezi kömbe geleneği yaşatılmaya devam ediyor.
İlçede bir araya gelen ev hanımları, bayramda misafirlere ikram edilmek için geleneksel bayramlık saç arası kömbe ile pasta çeşitleri hazırlıklarını tamamladı.
Ramazan Bayramı’ndan bir hafta öncesinde hazırlanmaya başlayan ve bayram sabahı sofralarda yerini alan kömbelerin hamuru için un, pekmez, zeytin yağı, süt, yoğurt, yumurta, susam, ceviz, antepfıstığı, keten tohumu kullanılıyor.