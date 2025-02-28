Gaziantep'in 500 yıllık lezzeti renklendi: Yoğun ilgi görüyor

Zeynep Geyik, "Katmere bir yenilik getirdik ve bu ürünü çıkarttık. Çok güzel bir talep gördük. Gelen müşterilerimiz çeşitli çikolatalar ile servis edilmesinin daha iyi olacağını belirtti. Biz de portakallı, limonlu, çilekli ve sütlü çikolata ile kapladık. Çocuklar bu ürünü daha çok sevdi. Çikolata çeşitliliği olunca yoğun talep görüyor" diye konuştu.