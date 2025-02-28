Gaziantep'in 500 yıllık lezzeti renklendi: Yoğun ilgi görüyor
Adanalı tatlıcının geleneksel katmeri çeşitlendirmek için yaptığı Adana usulü 'çöp şiş katmer' Ramazan’a özel rengarenk servis ediliyor.
500 yıllık Gaziantep'in yöresel tatlılarından katmer, eşsiz lezzetiyle damaklarda güzel bir tat bırakıyor. Meşhur Antep fıstığı ile kaymağın buluştuğu lezzet, Adanalıların da yoğun ilgisini görüyor.
Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik ise geleneksel katmeri çeşitlendirmek için katmeri Adana usulü çöp şiş şeklinde yaptı ve 'çöp şiş katmer' ismini verdi. Adeta yok satan çöp şiş katmer Ramazan ayına özel portakallı, limonlu, çilekli ve sütlü çikolata ile servis edilmeye başlandı.