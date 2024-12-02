Gaziantep'in menengiç kahvesi ''Avrupa Birliği Coğrafi İşaret'' tescilini aldı

Gaziantep mutfağına ait özel lezzetlerden birisi olan menengiç kahvesi, Türkiye'de coğrafi işaret tescilinin alınmasının ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Tarımsal Projeler, Coğrafi İşaretler ve Markalaşma Şube Müdürlüğü ve Ezogelin Kadın Kooperatifi'nin girişimleri ile Ezogelin Kadın Kooperatifi adına Avrupa Birliğinde de tescillendi.