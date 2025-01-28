Gaziantep'in şifa kaynağı, doğal antibiyotik özelliği taşıyor: Güçlü bağışıklık için sofradan eksik etmiyorlar
Gaziantep'in geleneksel ve tescilli lezzetlerinden beyran ve kelle paça, içindeki kuzu eti, baharatı ve bol sarımsağıyla kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
UNESCO'nun gastronomi dalında geliştirici şehirler ağında olan Gaziantep'in önemli lezzetleri arasında yer alan beyran ve kelle paça, özellikle kış aylarında en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor. Türkiye'nin zengin yemek kültürüyle öne çıkan ve lezzetleriyle adından söz ettiren gastronomi şehri Gaziantep'in yöresel lezzetlerinden beyran ve kelle paça, sonbahar ve ilkbahar gibi hava değişikliğinin yaşandığı mevsimlerin yanı sıra özellikle soğuk kış günlerinde hastalıklardan korunmak isteyenler için sofraların vazgeçilmezleri arasında bulunuyor.