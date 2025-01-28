Gaziantep'in şifa kaynağı, doğal antibiyotik özelliği taşıyor: Güçlü bağışıklık için sofradan eksik etmiyorlar

“BEYRAN VE KELLE PAÇA TAM BİR ŞİFA DEPOSU”

Beyran ve kelle paçanın, düzenli tüketimde bağışıklık sistemini koruyarak grip, nezle, soğuk algınlığı, enfeksiyon gibi çeşitli rahatsızlıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden Dertli, “Beyran, kelle ve paça bizde 50 yıldır vardır. Biz bu yemeklerin özünü bulduk. Kendimize bir isim yaptık. Halen işletmemizde halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Beyran ve kelle paça kışın hastalıklara karşı birebir şifa kaynağıdır. Beyran ve kelle paçanın her şeye faydası vardır. Grip ve soğuk algınlığının yanı sıra kırık ve çıkığa da kelle paça yemesini tavsiye ederiz. Herkes kelle paça ve beyrana rağbet ediyor. Beyran ve kelle paça soğuk havada hem ısıtıyor hem de karın doyuruyor” dedi.



Beyran ve kelle paçanın yapım aşaması ile yararlarını anlatan Ömer Yozbatıran ise “Beyran ve kelle paça Gaziantep'e özgü yemeklerdir. Ayak paça, kelle paça, işkembe ve beyran kışın soğuk havalarda yenir. Bu yemekler soğuk algınlığına ve gribe karşı birebirdir. Ayak paça kırık ve çıkığa da iyi gelir. Doktorların da bu konuda tavsiyeleri var. Bu yemeklerimiz doğal antibiyotiktir. Yaklaşık 8-10 saat pişme süreleri vardır. Haşlanmış pirinç ve kuzu eti 4-5 saat pişer. Bu yemeklerin hazırlanmasında büyük bir emek ve zahmet vardır” şeklinde konuştu.





