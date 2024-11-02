Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte balık, sofralarda daha sık yer bulmaya başladı. Ancak bu değerli gıdadan en iyi şekilde yararlanmak, pişirme yöntemine bağlıdır. Yanlış teknikler balıktan alınacak verimi düşürebilir. En doğru tekniklerden biriyse buğulama yöntemidir. Buğulama yöntemiyle balığın lezzetini artırırken besin değerini de koruyabilirsiniz