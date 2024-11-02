Balık, havaların soğumasıyla birlikte mutfakların vazgeçilmezleri arasına girmeye başladı. Ancak bu değerli besinden en iyi şekilde yararlanabilmek için doğru pişirme yöntemi oldukça önemlidir. Seçilen teknik, balığın doğal besin değerlerini koruyarak sofralara ulaşmasını sağlar. Uzmanlar balığın faydalarından maksimum verim almak için buğulama yöntemini öneriyor. Peki, buğulama yöntemi nedir? Balık buğulama için nelere dikkat edilmeli?

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Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte balık, sofralarda daha sık yer bulmaya başladı. Ancak bu değerli gıdadan en iyi şekilde yararlanmak, pişirme yöntemine bağlıdır. Yanlış teknikler balıktan alınacak verimi düşürebilir. En doğru tekniklerden biriyse buğulama yöntemidir. Buğulama yöntemiyle balığın lezzetini artırırken besin değerini de koruyabilirsiniz

N-LIFE HABERLERİ

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BUĞULAMA TEKNİĞİ NEDİR?

Buğulama yemeklerin su buharı yardımıyla pişirilmesidir. Buğulama sırasında yağ kullanma zorunluğu olmadığı için sağlıklı bir yemek pişirme yöntemidir. Haşlama yönteminde yemeklerdeki vitamin ve minerallerin suya geçerek kaybolması ihtimali vardır. Buğulamada bu sakınca yoktur.

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Dünyanın birçok mutfakları buğulama yöntemini kullanırlar. Çin mutfağında ve Avrupa mutfaklarında sebzeler buğulama yoluyla pişirilirler. Türk mutfağında buğulama yöntemi fazla sık kullanılmaz. Buğulama yöntemi genellikle hamsi buğulama gibi bazı balık yemeklerinde kullanılır.

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BALIK BUĞULAMA TARİFİ

Balık buğulama, lezzetli ve sağlıklı bir pişirme yöntemidir. İşte evde kolayca yapabileceğiniz bir balık buğulama tarifi:

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Malzemeler

500 gram taze balık (levrek, çipura gibi)
1 adet soğan
1 adet havuç
1 adet domates
1 adet limon
2 diş sarımsak
Zeytinyağı
Tuz, karabiber
Taze otlar (maydanoz veya dereotu)
Su veya balık suyu

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BALIK BUĞULAMA YAPILIŞI

Hazırlık: Balığı temizleyin ve isterseniz dilimleyin. Soğanı halka halka, havucu ve domatesi dilimleyin. Sarımsakları ince ince doğrayın.

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Marine Etme: Balığı zeytinyağı, tuz, karabiber ve limon suyu ile marine edin. En az 30 dakika bekletin.

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Buhar Hazırlığı: Geniş bir tencereye biraz su veya balık suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Üzerine bir buhar sepeti veya tel süzgeç yerleştirin.

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Pişirme: Öncelikle soğan, havuç ve sarımsağı buhar sepetine yerleştirin. Ardından marine edilmiş balığı sebzelerin üzerine koyun. Üzerine domates dilimlerini ekleyin ve kalan limon dilimlerini yerleştirin.

Kapağı Kapatma: Tencerenin kapağını kapatın ve buharda yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Balığın pişip pişmediğini kontrol edin; etinin rengi opaklaşmalı ve kolayca ayrılmalıdır.

Servis: Pişen balığı taze otlarla süsleyerek sıcak servis yapın. Yanında limon dilimleriyle sunabilirsiniz.

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