Balık, havaların soğumasıyla birlikte mutfakların vazgeçilmezleri arasına girmeye başladı. Ancak bu değerli besinden en iyi şekilde yararlanabilmek için doğru pişirme yöntemi oldukça önemlidir. Seçilen teknik, balığın doğal besin değerlerini koruyarak sofralara ulaşmasını sağlar. Uzmanlar balığın faydalarından maksimum verim almak için buğulama yöntemini öneriyor. Peki, buğulama yöntemi nedir? Balık buğulama için nelere dikkat edilmeli?
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte balık, sofralarda daha sık yer bulmaya başladı. Ancak bu değerli gıdadan en iyi şekilde yararlanmak, pişirme yöntemine bağlıdır. Yanlış teknikler balıktan alınacak verimi düşürebilir. En doğru tekniklerden biriyse buğulama yöntemidir. Buğulama yöntemiyle balığın lezzetini artırırken besin değerini de koruyabilirsiniz