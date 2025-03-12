Giresun'un özel tatlısı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu: Eşsiz tat böyle ortaya çıkıyor
Giresun'da Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından biri haline gelen fındıklı sütlü kadayıf ve coğrafi işaret tescilli fındık ezmeli kadayıf tatlısı, Giresun'un meşhur tombul fındığıyla lezzet buluyor. Giresun’da üretilen bu özel tatlılar, özellikle Ramazan ayında sofralardan eksik olmuyor.
Giresun’un yetişen tombul fındığın lezzetiyle hazırlanan sütlü kadayıf ve fındık ezmeli kadayıf, hem yöre halkı hem de ramazan ayında bölgeyi ziyaret eden turistler ve gurbetçiler tarafından büyük ilgi görüyor.