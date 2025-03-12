Giresun'un özel tatlısı Ramazan'ın vazgeçilmezi oldu: Eşsiz tat böyle ortaya çıkıyor

Doğal olarak şeker eklenmeden yapılan bu tatlı, şeker hastalarına zarar vermiyor. Giresun’un eşsiz fındıklarıyla hazırlanan bu tatlılar, yalnızca yöre halkı değil, ülkenin dört bir yanındaki tatlı severler tarafından da talep ediliyor" diye konuştu.